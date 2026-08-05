Việt Nam - Hoa Kỳ tích cực hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đô đốc Samuel Paparo tại trụ sở Bộ Quốc phòng, sáng 5-8. Thực hiện: TRẦN BÌNH

Tại cuộc hội kiến, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng; hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực như: khắc phục hậu quả chiến tranh, đối thoại - tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hợp tác giữa các quân, binh chủng, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa Đô đốc Samuel Paparo tại trụ sở Bộ Quốc phòng, sáng 5-8. Ảnh: TRẦN BÌNH

Với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ đã hỗ trợ các dự án hợp tác khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam, trong đó có việc xây dựng, khánh thành Thao trường huấn luyện xử lý vật liệu nổ cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) vào tháng 3-2025.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp tiếng nói để Quốc hội, Chính phủ, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ sớm thông qua khoản ngân sách bổ sung 130 triệu USD cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, với mục tiêu hoàn thành dự án trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: TRẦN BÌNH

Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA); đồng thời, đề nghị Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ, góp phần triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Chính phủ Việt Nam phát động.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội kiến. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đô đốc Samuel Paparo đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua; khẳng định Hoa Kỳ tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chính sách quốc phòng “4 không” của Việt Nam.

Đô đốc Samuel Paparo phát biểu tại hội kiến. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đô đốc Samuel Paparo mong muốn thời gian tới, hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Hoa Kỳ cam kết sẽ tích cực hợp tác với Việt Nam trong hoạt động khắc phục hậu quả chiến tranh như: rà phá bom mìn, nhân đạo, trao đổi thông tin quân nhân mất tích trong chiến tranh, hỗ trợ công nghệ giám định ADN...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đô đốc Samuel Paparo trao quà lưu niệm khi kết thúc hội kiến. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao sự tham dự của Đô đốc Samuel Paparo tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 và mong tiếp tục gặp lại Đô đốc trong triển lãm lần thứ 3 vào tháng 12-2026. Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đưa các trang thiết bị quốc phòng hiện đại đến trưng bày, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

TRẦN BÌNH