Chiều 4-8, tại Hà Nội, nhân dịp 59 năm thành lập ASEAN, 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ, đại biện các nước ASEAN chào xã giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại sứ, đại biện các nước ASEAN. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các kết quả ASEAN đã đạt được với nhiều chương trình, sáng kiến trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội, văn hóa; bày tỏ tin tưởng các nước ASEAN sẽ giữ vững đoàn kết, thúc đẩy hợp tác, củng cố vai trò trung tâm, xây dựng cộng đồng ASEAN 2045 thành công.

Chia sẻ về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Việt Nam coi trọng quan hệ với ASEAN và các nước ASEAN, coi ASEAN là một đại gia đình gần gũi và là các nước láng giềng rất thân thiết.

Đánh giá cao các bước phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN và các nước thành viên ASEAN thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định, tin cậy và bền vững lâu dài, cùng xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ về định hướng hợp tác trong ASEAN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng, phức tạp, ASEAN và các nước ASEAN cần tăng cường trao đổi, hợp tác, củng cố tin cậy chính trị, đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường, tự chủ chiến lược, giải quyết bất đồng ngay trong ASEAN; đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, thương mại, đầu tư giữa các nước ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác, chú trọng các lĩnh vực tiềm năng, có tính bổ trợ lẫn nhau, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia thành viên.

Đại diện cho các đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Hà Nội, Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III khẳng định các nước ASEAN cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam, để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm; đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

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