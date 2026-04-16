Làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Hàn Quốc

Sáng 16-4, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã có buổi tiếp Tổng Lãnh sự Hàn Quốc Jung Jung Tae đến thăm và làm việc.

Đồng chí Trần Lưu Quang và Tổng Lãnh sự Hàn Quốc Jung Jung Tae. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Jung Jung Tae đánh giá cao sự phát triển năng động của khu vực phía Nam nói chung và TPHCM nói riêng. Với sự ổn định về chính trị cùng các chính sách thu hút đầu tư minh bạch, TPHCM đã trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Hiện nay, có khoảng 5.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động sôi nổi tại khu vực phía Nam, cùng với cộng đồng hơn 80.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại đây. Tổng Lãnh sự Hàn Quốc bày tỏ mong muốn chính quyền Thành phố tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời để các doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Lưu Quang tiếp Tổng Lãnh sự Hàn Quốc Jung Jung Tae. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt Lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định mối quan hệ giữa hai bên đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, bao phủ rộng khắp trên nhiều lĩnh vực từ văn hóa đến kinh tế. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế mà còn để lại những dấu ấn văn hóa, xã hội mạnh mẽ tại TPHCM.

Đồng chí Trần Lưu Quang tặng quà lưu niệm đến Tổng Lãnh sự Hàn Quốc Jung Jung Tae. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hướng tới chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc vào tháng 5, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh trách nhiệm của cả hai phía là hiện thực hóa các cam kết, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ rất có ý nghĩa này.

Đoàn đại biểu hai bên chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết thúc buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TPHCM cảm ơn những trao đổi hữu ích từ phía Tổng Lãnh sự Jung Jung Tae và khẳng định, TPHCM luôn coi trọng và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đối tác Hàn Quốc phát triển bền vững.

XUÂN HẠNH

