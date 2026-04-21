Hàn Quốc muốn cung cấp đoàn tàu cho tuyến metro số 2 tại TPHCM

Ngày 21-4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc Kim Yun-duk đã hội đàm, mở ra định hướng hợp tác sâu rộng trong phát triển lĩnh vực đường sắt, đô thị thông minh và tài chính hạ tầng.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Kim Yun-duk cho biết, Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 2 nước, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông và đô thị.

Bộ trưởng Kim Yun-duk đề xuất thành lập Ban hợp tác cơ sở hạ tầng và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, nhằm tăng cường trao đổi thông tin và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 2 bên.

Đại diện các cơ quan và doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đưa ra nhiều đề xuất hợp tác cụ thể với Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị và đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng hải ngoại Hàn Quốc bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, trước mắt là cung cấp đoàn tàu cho tuyến metro số 2 tại TPHCM; tổ chức hội nghị hợp tác đường sắt Hàn Quốc - Việt Nam lần thứ nhất vào tháng 6-2026, trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác về đường sắt giữa 2 nước đã ký kết năm 2025.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đường sắt theo hướng chuyên sâu, bao gồm đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ; mở rộng hợp tác các lĩnh vực hạ tầng giao thông khác như đường bộ, cảng biển và hàng không, phát triển nhà ở, xây dựng đô thị thông minh…

Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định, Bộ Xây dựng hoàn toàn ủng hộ các đề xuất hợp tác của phía Hàn Quốc và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi. Bộ trưởng lưu ý, hiện Việt Nam đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, do đó, đối với các lĩnh vực như phát triển khu đô thị mới, khu công nghiệp, đường sắt đô thị, các doanh nghiệp Hàn Quốc cần chủ động làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương và các đối tác liên quan.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đã giao các cơ quan, đơn vị làm đầu mối phối hợp với phía Hàn Quốc, tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: thành lập Ban hợp tác cơ sở hạ tầng và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc; tổ chức hội nghị hợp tác đường sắt Việt Nam - Hàn Quốc lần thứ nhất vào tháng 6-2026; thúc đẩy các dự án hợp tác theo hình thức PPP trong lĩnh vực giao thông và phát triển đô thị; triển khai các sáng kiến liên quan đến Trung tâm hợp tác đô thị thông minh Việt Nam - Hàn Quốc.

MINH ANH