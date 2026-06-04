TPHCM: Thực hiện nguyên tắc “6 rõ”, “3 không” để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các cấp, các ngành hành động quyết liệt, tạo đột phá trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nguyên tắc “6 rõ” và “3 không”, gắn kết quả giải ngân vốn đầu tư công với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao khen thưởng đến các tập thể có thành tích xuất sắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 4-6, UBND TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6-2026; kết hợp giao ban đầu tư công với các xã, phường, đặc khu.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận làm rõ nhiều vấn đề lớn về tăng trưởng, thu ngân sách, cải cách hành chính, các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và đặc biệt là giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích kết quả kinh tế - xã hội 5 tháng, đại diện Thuế TPHCM nhận định nền kinh tế thành phố vẫn duy trì khả năng phục hồi khá tốt. Trong đó, số thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp tăng mạnh qua hoạt động quyết toán năm tài chính 2025 đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng thu ngân sách.

Nêu các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng quý 2-2026, Thống kê TPHCM cho rằng cần nhanh giải ngân đầu tư công, phát huy vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng; kích cầu tiêu dùng, duy trì động lực tăng trưởng khu vực dịch vụ; tăng cường hỗ trợ hoạt động xuất khẩu và mở rộng thị trường; đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng các Phó Chủ tịch UBND TPHCM chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhận xét tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả, có chiều hướng tích cực. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,8%; du lịch đạt 193.000 tỷ đồng, tăng 78,9%; xuất khẩu tăng 5,3%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 401.000 tỷ đồng, tăng 24,3%. Đặc biệt, môi trường đầu tư của thành phố được cải thiện rõ rệt, niềm tin của doanh nghiệp với thành phố ngày càng tăng, thể hiện rõ nét qua thu hút FDI đạt hơn 3,8 tỷ USD, tăng 20,3%.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng chỉ rõ một số tồn tại. Trong đó, đến hết ngày 31-5, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 17% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Đồng chí phê bình các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn trung bình của thành phố, đồng thời tuyên dương các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cấp, các ngành hành động quyết liệt, tạo đột phá trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nguyên tắc “6 rõ” và “3 không”, lấy kết quả công việc làm thước đo. Đồng chí yêu cầu gắn trách nhiệm người đứng đầu, kết quả giải ngân đầu tư công với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.

Đại biểu tham luận tại phiên họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án của địa phương giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ thi công tốt, có khả năng hấp thụ vốn ngay. Cùng với đó, tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao đúng tiến độ cho các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan tham mưu theo dõi sát kế hoạch tăng trưởng 2 con số. Phấn đấu đến hết tháng 6, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 500.000 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, bảo đảm hoàn thành vào tháng 10-2026. Song song đó, trong tháng 6 phải hoàn thành dự thảo Luật đô thị đặc biệt để trình Quốc hội thông qua.

Đồng chí cũng yêu cầu tập trung khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, nhà ở; tập trung phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh, rạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực bộ máy…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, nhiệm vụ của tháng 6 và những tháng còn lại của năm 2026 là rất nặng nề, đòi hỏi sự vào cuộc với quyết tâm chính trị cao nhất của cả hệ thống chính quyền thành phố. Đồng chí yêu cầu từng sở, ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tập trung cao độ giải quyết các nút thắt đầu tư công, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu đề ra.

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