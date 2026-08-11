TPHCM: Tìm thấy đôi dép cao su, bình tông tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ngày 11-8, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM phát hiện, quy tập thêm 12 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo. Như vậy, đến nay lực lượng đã quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 158 bộ có di vật.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 11-8, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, xử lý hơn 300m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Đây là khu vực có khối lượng đất đắp lớn từ quá trình cải tạo Công viên Lê Thị Riêng trước đây.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ nỗ lực thực hiện dưới mưa, ngày 11-8

Ngày 11-8, dù mưa lớn, cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ dưới các bạt che chắn, bảo đảm giữ nguyên vẹn các hài cốt, di vật được tìm thấy. Để bảo đảm tiến độ, Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ đào, vận chuyển đất, tạo điều kiện mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện thận trọng, tỉ mỉ

Trong ngày 11-8, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, cất bốc và quy tập 12 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 7 bộ có di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23-6 đến nay, lực lượng đã phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (gồm 235 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể), trong đó 158 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Một bình tông đựng nước kèm theo bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng

Một đôi dép cao su được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Trong quá trình tìm kiếm, nhiều di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ, có giá trị phục vụ việc xác minh, đối chiếu thông tin và xác định danh tính liệt sĩ.

Công tác tìm kiếm tại Khu B tiếp tục được các lực lượng mở rộng, kết hợp xử lý khối lượng lớn đất đắp bằng phương tiện cơ giới và rà soát, tìm kiếm tại các khu vực nghi có hài cốt. Việc phát hiện, cất bốc hài cốt và thu thập di vật được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm giữ lại những dấu tích cần thiết phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI