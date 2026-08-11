Đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất trên địa bàn TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh vừa ký Quyết định 60/2026 ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TPHCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15-8.

Ảnh minh họa (HOÀNG HÙNG)

Theo quyết định, đối với vườn chuyên canh, vườn tạp, vườn cây phục vụ du lịch sinh thái được áp dụng như sau: vườn chuyên canh bồi thường 100% đơn giá, vườn tạp là 75% đơn giá, vườn cây phục vụ du lịch sinh thái 100% đơn giá.

Đối với cây trồng, vật nuôi phát sinh chưa có trong đơn giá bồi thường thì bồi thường theo đơn giá bồi thường của cây trồng, vật nuôi có đặc điểm sinh học, hình thái, quy cách, giá trị tương đồng hoặc căn cứ giá thực tế thị trường trên cơ sở khảo sát giá thị trường.

Theo đó, giá thị trường được khảo sát thông qua tối thiểu 3 tổ chức, cá nhân kinh doanh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn hoặc khu vực lân cận nơi có đất thu hồi tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường. Sau đó, UBND xã, phường, đặc khu tổng hợp, đề xuất gửi về Sở NN-MT tổng hợp, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định.

Riêng đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên địa bàn đặc khu Côn Đảo được áp dụng bằng 1,8 lần so với đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi quy định tại quyết định này.

Sở NN-MT TPHCM có trách nhiệm chủ trì rà soát, tổng hợp các trường hợp phát sinh về cây trồng, vật nuôi chưa được quy định hoặc trường hợp đơn giá có biến động lớn; phối hợp Sở Tài chính đề xuất UBND TPHCM xem xét điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường cho phù hợp.

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THANH HIỀN