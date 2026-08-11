Cục Báo chí yêu cầu tăng cường quản lý hồ sơ cấp thẻ nhà báo

Ngày 11-8, Cục Báo chí (Bộ VH-TT-DL) ban hành công văn yêu cầu người đứng đầu các cơ quan báo chí tăng cường trách nhiệm trong việc đề nghị cấp, đổi thẻ nhà báo, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý phóng viên và văn phòng đại diện.

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Theo Cục Báo chí, thời gian qua, cơ quan điều tra đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng là nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản; đáng chú ý là tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức với việc dùng bằng đại học giả hợp thức hóa hồ sơ, thủ tục để được cấp thẻ nhà báo.

Xảy ra tình trạng trên cho thấy người đứng đầu một số cơ quan báo chí chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra, xác minh bằng cấp theo tiêu chuẩn đầu vào khi tiếp nhận người lao động, cũng như việc rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn của người được đề nghị cấp, đổi thẻ nhà báo; việc quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại các địa phương còn thiếu chặt chẽ.

Cục Báo chí yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động phối hợp cơ sở đào tạo để kiểm tra, xác thực tính hợp pháp của bằng tốt nghiệp đại học và các tài liệu liên quan trong hồ sơ tuyển dụng, cũng như hồ sơ đề nghị cấp, đổi thẻ nhà báo. Việc đề nghị cấp thẻ phải đúng đối tượng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo điều 28, Luật Báo chí số 126/2025/QH15 và các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

Người đứng đầu cơ quan báo chí chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của các văn bản xác nhận và phải chủ động báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

Về thu lại, thu hồi thẻ nhà báo, các cơ quan báo chí thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 237/2026/NĐ-CP và Thông tư số 19/2026/TT-BVHTTDL. Trường hợp cố tình không nộp lại thẻ hoặc vi phạm khoản 5, Điều 28, Luật Báo chí, cơ quan báo chí phải báo cáo bằng văn bản về Bộ VH-TT-DL để ban hành quyết định thu hồi.

Cục Báo chí yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường quản lý phóng viên và văn phòng đại diện; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý chặt hoạt động của phóng viên thường trú, bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Bên cạnh đó, rà soát, sửa đổi quy chế và đánh giá tính cần thiết, hiệu quả của các văn phòng đại diện theo điều 21, Luật Báo chí và Thông tư số 13/2026/TT-BVHTTDL. Việc cấp giấy giới thiệu tác nghiệp phải được thực hiện nghiêm ngặt, chính xác theo mẫu quy định.

VĨNH XUÂN