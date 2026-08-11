Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với phân cấp, phân quyền trong tháng 10-2026; đồng thời tiếp tục tinh gọn mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục và y tế.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy trong tháng 10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chính phủ vừa có Nghị quyết số 221/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 28-7-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp).

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo hướng xác định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng, thẩm quyền xem xét, trách nhiệm của các cơ quan liên quan và cơ chế xử lý đối với các trường hợp cụ thể (hoàn thành trong tháng 10-2026).

Về sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ và sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp, phân quyền (hoàn thành trong tháng 10-2026).

Đối với cơ sở giáo dục đại học công lập, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh thành sắp xếp, tổ chức lại theo hướng: chuyển cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD-ĐT hoặc địa phương quản lý, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù; giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập (hoàn thành trước ngày 1-4-2027).

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành sắp xếp, tổ chức lại theo hướng: chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù; giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (hoàn thành trước ngày 1-10-2026).

Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ chủ trì, trình Chính phủ hoặc ban hành văn bản theo thẩm quyền hướng dẫn tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã, phường tại địa phương. UBND các tỉnh thành chỉ đạo tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã, phường, cơ sở y tế tại địa phương (hoàn thành trong tháng 8-2026).

Bộ Y tế chủ trì, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm các đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế và giảm đầu mối khối giám định pháp y và giám định tâm thần; chủ trì, hoàn thiện mô hình tổ chức trạm y tế cấp xã bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế cơ bản, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cơ bản thiết yếu cho người dân ngay tại cơ sở; xác định mô hình và tổ chức, sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực bảo đảm hoạt động hiệu quả, không chồng chéo nhiệm vụ. Cùng với đó, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID và kết nối dữ liệu y tế từ cấp xã đến cấp tỉnh (hoàn thành trong tháng 10-2026).

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