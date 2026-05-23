TPHCM: Triệt phá đường dây nhập lậu hơn 2,4 tấn chất cực độc xyanua

Công an TPHCM vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất độc xyanua xuyên biên giới có quy mô đặc biệt lớn, khởi tố 35 đối tượng về các tội “Tàng trữ, mua bán trái phép chất độc”.

Vụ việc được phát giác từ ngày 29-4, khi Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp nhận nguồn tin về việc ông T.N.T. (trú tại xã Bàu Bàng, TPHCM) tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử.

Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, Công an TPHCM đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc xyanua.

Đáng chú ý, chất độc này được ông T.N.T. mua của một đối tượng qua mạng xã hội. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện đối tượng này còn bán chất độc xyanua cho nhiều người khác.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ

Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của loại hóa chất cực độc, có thể gây chết người trong thời gian ngắn, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác lập chuyên án đấu tranh.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ được huy động, khẩn trương vào cuộc truy xét và bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép xyanua từ Campuchia về Việt Nam.

Nguyễn Văn Đỏ tại cơ quan Công an

​Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Đỏ, sinh sống chủ yếu tại Campuchia. Dưới sự điều hành của Đỏ, đường dây này đã tổ chức vận chuyển trót lọt nhiều tấn xyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ.

Tang vật vụ án

Chỉ tính riêng trong tháng 3 và tháng 4-2026, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn xyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán trôi nổi ra thị trường.

​​Đến nay, Công an TPHCM đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố khởi tố 35 đối tượng tham gia đường dây.

Quá trình triệt phá, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn tang vật, bao gồm: ​hơn 1,3 tấn xyanua được cất giấu tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng xe ô tô được sử dụng làm phương tiện vận chuyển chất độc.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

