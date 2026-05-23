Đồng Nai: Bắt đối tượng lừa đảo tìm gà bị mất

Bị mất gà, anh Đ. (ngụ tại TP Đồng Nai) đã nhờ người tìm hộ nhưng sau nhiều lần chuyển tiền, tài sản bị mất vẫn không tìm lại được và tiền thì vẫn mất.

Ngày 23-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai cho biết, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 1994, trú tại ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Kiệm) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Tiến có mối quan hệ quen biết với anh T.C.Đ. (sinh năm 1997, cùng trú tại xã Gia Kiệm, TP Đồng Nai). Khoảng tháng 10-2025, do bị mất một số con gà nên anh Đ. đã nhờ Tiến hỗ trợ tìm kiếm.

Nguyễn Đức Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: CATPĐN

Mặc dù không có khả năng giúp tìm lại tài sản, nhưng Tiến vẫn nhận lời và nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với anh Đ.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2025 đến tháng 12-2025, Tiến đã nhiều lần yêu cầu anh Đ. đưa tiền với lý do phục vụ việc tìm kiếm, chuộc lại gà và “lo công việc”, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền gần 18 triệu đồng. Sau khi phát hiện bị lừa, anh Đ. đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Tiến về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Đồng Nai phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

PHÚ NGÂN