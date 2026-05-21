Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ân hận, xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều muộn 21-5, phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 34 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và doanh nghiệp liên quan.

Bị cáo nói, vụ án là bài học đau xót của không chỉ riêng mình và các đồng phạm, mà là bài học lớn cho tất cả người đang làm quản lý.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong.

“Sau lưng bị cáo là 1 phó giáo sư, 9 tiến sĩ giỏi, 12 thạc sĩ, còn lại tất cả là cử nhân, bác sĩ. Một mất mát rất lớn đối với chính các bị cáo và cả công lao đào tạo rất lớn của nhà nước", bị cáo Nguyễn Thanh Phong phân trần.

Bị cáo cũng khẳng định, bản thân ý thức được rất rõ việc "có thành tích thì nhà nước biểu dương, khen thưởng, có sai phạm thì phải trả giá đắt", mong tòa tuyên án giảm sâu hơn mức đề nghị của viện kiểm sát cho các bị cáo, để có cơ hội cải tạo tốt, sớm quay lại với cộng đồng.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga cũng gửi lời xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp; bày tỏ vô cùng hối hận về những sai phạm của mình.

Cho rằng đây là bài học rất đau xót, bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, để các bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời, tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Bị cáo Trần Việt Nga.

Bị cáo cũng mong được đánh giá toàn diện các tình tiết giảm nhẹ, cũng như tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bản thân.

"Thiết tha mong hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình của bị cáo cũng như bị cáo Lê Hoàng (chồng bà Nga - PV), cho chồng bị cáo được hưởng án treo, ở nhà nuôi con, để bị cáo yên tâm phần nào trong quá trình cải tạo", bị cáo Trần Việt Nga trình bày trước tòa.

Các bị cáo còn lại cũng mong tòa xem xét thêm tình tiết giảm nhẹ, để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, sáng cùng ngày, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên giảm hình phạt cho các bị cáo có đơn kháng cáo. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Phong được đề nghị giảm 4-5 năm tù, án sơ thẩm là 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Cùng tội danh, bà Trần Việt Nga được đề nghị giảm 2-3 năm tù, án sơ thẩm là 15 năm tù.

Như Báo SGGP đã thông tin, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga là những người đưa ra chủ trương nhận hối lộ, tổ chức phân chia tiền và chỉ đạo cấp dưới thống nhất thực hiện hành vi phạm tội, với tổng số tiền đặc biệt lớn. Trong đó, ông Phong hưởng lợi gần 44 tỷ đồng, bà Nga hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng.

