Khởi tố 2 nữ sinh 16 tuổi đánh bạn ở trường nghề Việt - Xô số 1

Liên quan vụ nữ sinh bị hành hung xảy ra tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ), chiều 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan Phương (16 tuổi) và Lê Dương Bảo Ngọc (16 tuổi) cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cơ quan công an, tính từ thời điểm xảy ra vụ việc (19-5), Nguyễn Thị Lan Phương và Lê Dương Bảo Ngọc (cùng sinh năm 2010) đều đã đủ 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1, điều 318, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 1 nữ sinh bị nhóm học sinh hành hung tại khu vực nhà vệ sinh của nhà trường. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, gây bức xúc trong dư luận.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin, Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chiều 19-5, tại khu vực nhà vệ sinh của Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1, do mâu thuẫn cá nhân, 4 đối tượng, trong đó có Phương và Ngọc đã có hành vi túm tóc, đánh, tát nhiều lần đối với em V.N.K.

Hậu quả, em V.N.K. bị thương tích và phải nhập viện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

GIA KHÁNH