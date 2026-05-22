Công an TPHCM triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt 140 đối tượng

Từ một đầu mối đối tượng nghiện ma túy, Công an TPHCM truy xét, đánh sập đường dây ma túy liên tỉnh, bắt 140 đối tượng, khởi tố 105 đối tượng và thu giữ số lượng lớn tang vật.

Ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá thành công một chuyên án ma tuý.

Vụ án bắt đầu lộ diện vào quý 2 năm 2026, khi các trinh sát Phòng PC04 phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng bị nghiện, mua bán ma túy nhỏ lẻ tại các khu vực như Bến Cát, Thới Hòa, Thủ Dầu Một, Thuận Giao (TPHCM). Nhận định đây là mắt xích của một mạng lưới phức tạp, chuyên án được xác lập.

Từ đầu mối là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng PC04 bắt gọn 3 đối tượng đầu trên bán ma túy cho Tùng; xác định và xử lý 12 phân nhánh đầu dưới mua ma túy từ Tùng để tổ chức sử dụng trái phép và bán cho các đối tượng nghiện đơn lẻ.

Đặc biệt, quá trình điều tra, công an phát hiện các đối tượng hoạt động phức tạp, liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ một thông tin đầu mối mua bán lớn, PC04 đã bố trí lực lượng, đón lõng và bắt quả tang 1 đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5kg ma túy từ khu vực Tây Nguyên vào TPHCM để tiêu thụ.

Chỉ trong thời gian ngắn, Ban chuyên án đã bắt giữ và xử lý 140 đối tượng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan điều tra đã khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng và xử lý nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu hoạt động phạm tội.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 9kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 2 xe ô tô, hơn 70 điện thoại di động và nhiều tài liệu chứng minh hoạt động phạm tội.

Thành công của chuyên án thể hiện sự tinh nhuệ, quyết tâm của Công an TPHCM trong nỗ lực chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Kết quả này góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

