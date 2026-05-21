Xử lý hàng chục đối tượng người nước ngoài nghi hoạt động phi pháp ở TPHCM

Ngày 21-5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM cho biết, vừa phát hiện 85 người mang quốc tịch Trung Quốc thuê một khách sạn tại phường Thuận Giao, lắp đặt hàng trăm thiết bị điện tử, nghi hoạt động phi pháp.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình lực lượng Công an TPHCM đang triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn.

Theo đó, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TPHCM phối hợp Công an các địa phương tăng cường kiểm tra tại các khu vực trọng điểm có nhiều người nước ngoài cư trú.

Hiện trường vụ việc. Ảnh CA

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 85 người Trung Quốc đang lưu trú tại một khách sạn ở phường Thuận Giao và lắp đặt nhiều thiết bị điện tử, nghi phục vụ hoạt động phi pháp. Trong số này có 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không thực hiện khai báo theo quy định.

Tổ công tác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an địa phương kiểm tra, phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép. Ảnh CA

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thống kê nhóm người này sở hữu khoảng 400 thiết bị các loại, bao gồm máy tính để bàn, điện thoại và máy tính bảng. Toàn bộ số máy móc, thiết bị này đều được nhóm người đưa từ Campuchia sang Việt Nam.

Bước đầu điều tra, cơ quan Công an xác định hai đối tượng cầm đầu nhóm này là H.G. (sinh năm 1989) và Q.M. (sinh năm 1998, cùng mang quốc tịch Trung Quốc). Các đối tượng khai nhận đã chi trả khoảng 315 triệu đồng/tháng để thuê trọn khách sạn, làm nơi bố trí chỗ ở và đặt hệ thống máy móc cho cả nhóm.

Cơ quan Công an kiểm tra giấy tờ tùy thân của nhóm người nước ngoài. Ảnh CA

Tang vật thu giữ. Ảnh CA

Theo lời khai, trước khi sang Việt Nam, H.G. từng làm quản lý “ký túc xá” cho một công ty hoạt động tại Campuchia. Gần đây, người này được phân công sang Việt Nam thuê địa điểm, tổ chức nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc tại TPHCM.

Đầu tháng 5, hai vợ chồng H.G. nhập cảnh hợp pháp qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để tiến hành thuê khách sạn, đón các thành viên khác tới tập kết và lắp đặt thiết bị. Tuy nhiên, nhóm này bị lực lượng Công an phát hiện trước khi kịp hoạt động.

Qua kiểm tra, phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép. Ảnh CA

Theo điều tra ban đầu, phần lớn các đối tượng đến từ Quảng Châu, Quảng Tây (Trung Quốc), nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ và thuyền nhỏ. Một số khác được đưa từ Campuchia vào Việt Nam bằng xe máy qua các đường ngang, lối mở khu vực biên giới.

Các đối tượng khai, sau khi nhập cảnh đã bị người quản lý thu giữ hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn tại TPHCM.

MẠNH THẮNG