Video: Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn.

Quá trình xác minh cho thấy, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, liên quan nhiều địa bàn khác nhau, hình thành đường dây khép kín từ khâu chế tạo, lắp ráp đến tiêu thụ súng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên các ứng dụng Telegram, Viber để liên lạc, trao đổi và giao dịch.

Tang vật thu giữ

Trước tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Tang vật thu giữ

Khi xác định thời điểm phá án đã chín muồi, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 50 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại Lào Cai và Ninh Bình.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đức Hiệp (sinh năm 1990, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Sầm Văn Thuyên (sinh năm 1985, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1990, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ: 65 thân súng tự chế, 6 khẩu súng hơi nén PCP, 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém, 10kg đạn chì, hơn 21,8kg chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn, 1 máy ép cùng bộ khuôn dùng để chế tạo đạn chì, 1 máy tiện mini phục vụ gia công linh kiện nòng súng, 2 máy bơm hơi dùng để nạp khí cho súng PCP; cùng hàng trăm linh kiện, phụ kiện liên quan như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn, ống bọc nòng và nhiều chi tiết lắp ghép khác.

Tang vật thu giữ

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng nêu trên về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cơ quan điều tra, số tang vật thu giữ cho thấy các đối tượng đã hình thành quy trình sản xuất, chế tạo súng tương đối hoàn chỉnh với quy mô lớn, có khả năng phát tán nhiều vũ khí nguy hiểm ra ngoài xã hội.

Tang vật thu giữ

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm súng, đạn, ống giảm thanh và triệu tập thêm 6 đối tượng liên quan gồm: Trần Minh Đức (sinh năm 1996, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Cao Thành (sinh năm 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), Phùng Văn Sỹ (sinh năm 1986, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và 3 đối tượng trú tại Hà Tĩnh.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối tượng liên quan

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng nêu trên về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

>> Số vũ khí cơ quan chức năng thu giữ trong chuyên án:

DƯƠNG QUANG - BÙI HẢI