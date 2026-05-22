Hai người ở Đắk Lắk bị lừa hơn 300 tỷ đồng

Ngày 22-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 300 tỷ đồng.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Trần Thị Phi Yến, 40 tuổi, và D., 27 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Yến đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo 300 tỷ đồng của 2 nạn nhân ở Đắk Lắk

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5-2025 đến tháng 4-2026, Yến và D. đưa ra thông tin gian dối, mạo danh cán bộ, nhân viên của trung tâm đấu giá. Các đối tượng làm giả chứng từ tham gia hoạt động đấu giá tài sản ở nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội… rồi kêu gọi nhiều người đầu tư để hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản.

Qua điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định các đối tượng đã lừa 2 nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo ai là bị hại liên quan đến 2 đối tượng trên thì sớm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo để được giải quyết theo quy định.

