TPHCM: Khởi tố đối tượng bán hàng giả trên sàn thương mại điện tử

Bằng thủ đoạn mua bán sản phẩm giày, dép, vớ giả mạo các thương hiệu lớn trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, Lưu Phát Thuận thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tối 22-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TPHCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lưu Phát Thuận (sinh năm 1991, cư trú tại TPHCM) về hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận

Trước đó, ngày 14-5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TPHCM) chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thale Group (đường Đ7, phường Long Trường), do Lưu Phát Thuận làm đại diện pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ và châu Âu mà không có hóa đơn chứng từ.



Theo điều tra, từ tháng 6-2023, Thuận tìm mua nguồn hàng trôi nổi trên mạng để kinh doanh. Đối tượng lập tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử nhằm quảng cáo, bán lẻ giày dép giả mạo các thương hiệu lớn.

Cơ quan công an xác định, tính đến ngày 30-4-2026, thông qua thủ đoạn này, Lưu Phát Thuận đã thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

