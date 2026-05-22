Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin được khoan hồng

Trưa 22-5, phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ án xảy ra khi thực hiện xây dựng 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức (cơ sở 2) kết thúc phần tranh tụng, chuyển sang nghị án.

Nói lời sau cùng tại tòa, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin lỗi về sai phạm khiến 2 bệnh viện có vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng kéo dài nhiều năm, mong được khoan hồng để trở về làm công dân lương thiện.

Bị cáo Tiến xin nhận trách nhiệm với vai trò người đứng đầu, đồng thời gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, nhân dân, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình vì những sai phạm xảy ra trong thời gian đương nhiệm. Bị cáo nhìn nhận, hậu quả vụ án đã gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Theo bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, đây cũng là bài học trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, nhất là với các dự án kéo dài, chậm tiến độ và sử dụng vốn chưa hiệu quả. Bị cáo cũng mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng cho tất cả bị cáo, đặc biệt với những người tuổi cao, bệnh tật, để họ có cơ hội trở về làm công dân có ích trong quãng đời còn lại.

Trước đó, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 5-6 năm tù và liên đới bồi thường số tiền hơn 108 tỷ đồng trong tổng số hơn 803 tỷ đồng tiền lãng phí khi dự án bị kéo dài.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bày tỏ nuối tiếc khi vướng sai phạm. Là bị cáo lớn tuổi nhất vụ án (69 tuổi), bị cáo Thắng cho biết sức khỏe hiện rất kém và chỉ mong sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng trước đó bị đề nghị mức án phạt cao nhất cho 2 tội danh (30 năm tù) về các tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đồng thời, bị cáo Thắng phải liên đới bồi thường số tiền nhiều nhất là 394 tỷ đồng, nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế), thừa nhận những sai phạm của mình là rất rõ ràng, xảy ra ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án.

Các bị cáo còn lại trong vụ án khi nói lời sau cùng đều bày tỏ sự ăn năn, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tại phần luận tội, bị cáo Tuấn bị đề nghị mức án 23-25 năm tù cho 2 tội danh như bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Theo thông báo, phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 27-5.

Liên quan tới 2 dự án trên, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ. Các sai phạm dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền 803 tỷ đồng. Trước khi tòa nghị án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp hơn 24 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án.

