Khởi tố 23 người điều hành các trang mạng chuyên phát lậu bóng đá

Đường dây gắn với nhiều “bình luận viên” có biệt danh “Giàng A Phò”, “Giàng A Lử”, “Giàng A Lôi”, “Giàng A Páo”, “Giàng A Cay”, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội vừa bị triệt phá.

Giao diện trên trang phát lậu bóng đá

Ngày 21-5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, từ ngày 15 đến 21-5, đơn vị đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp và khởi tố 23 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành về hành vi sử dụng công nghệ cao để xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đường dây hoạt động qua các trang mạng có tên: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… với nhiều “bình luận viên” được biết đến trên mạng xã hội như: “Giàng A Phò”, “Giàng A Lử”, “Giàng A Lôi”, “Giàng A Páo”, “Giàng A Cay"...

Cơ quan công an xác định, cầm đầu đường dây là Đỗ Văn Ch. (sinh năm 1995, trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ, hiện ở chung cư cao cấp Empire City Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM). Đường dây này hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng cư trú tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận hành vi xâm phạm bản quyền tập trung chủ yếu các giải bóng đá có đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự, và các giải bóng đá hàng đầu thế giới như UEFA Champions League, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1… Các đối tượng đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Tổng số tiền các đối tượng thu lời bất chính từ hoạt động xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô đặc biệt lớn. Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục thống kê.

GIA KHÁNH