TPHCM: Trường học không điều động học sinh dự khai giảng trước 7 giờ

Ngày 22-8, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2025-2026 tại các trường học trên địa bàn TPHCM.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết (phường Linh Xuân, TPHCM) trong ngày tựu trường, sáng 20-8

Theo đó, Lễ khai giảng năm học 2025-2026 sẽ được các trường tổ chức cùng thời điểm từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút ngày 5-9 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TPHCM.

Cùng thời gian đó, chương trình Lễ khai giảng quốc gia năm học 2025-2026 được tổ chức đồng loạt bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và trực tuyến qua việc phát sóng truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 đến tất cả cơ sở giáo dục trên cả nước.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các đơn vị trường học phải trang bị phương tiện để phát sóng trực tiếp chương trình Lễ khai giảng quốc gia, bố trí trang thiết bị nghe nhìn đảm bảo cho toàn trường tham dự và theo dõi chương trình lễ khai giảng năm học mới.

Các hoạt động theo kế hoạch của nhà trường tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ hoặc tổ chức sau 9 giờ 30 phút.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý các trường không điều động học sinh trước 7 giờ sáng.

Đối với bậc mầm non, căn cứ điều kiện thực tế, trường học tổ chức “Ngày hội đến trường của bé” kết thúc trước 8 giờ; chỉ tổ chức lễ khai giảng ngoài sân cho trẻ mẫu giáo, các lớp còn lại xem truyền hình trực tiếp tại nhóm lớp.

Đối với các trường mới xây dựng, trường học tổ chức lễ khánh thành khác ngày 5-9. Các trường không tổ chức lễ khai giảng cùng lễ khánh thành và không điều động học sinh tham dự lễ khánh thành.

Đối với những đơn vị đón nhận huân chương, thực hiện lễ đón nhận từ 7 giờ 30 và kết thúc trước 8 giờ, chương trình gọn, tinh giản phần báo công và phát biểu chúc mừng.

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trường học ổn định nền nếp học tập ngay sau lễ khai giảng, tổ chức các hoạt động đầu năm học phù hợp với lứa tuổi; nghiêm cấm ép buộc học sinh may, mua đồng phục, thay vào đó chỉ quy định mẫu trang phục để gia đình học sinh có thể tự trang bị, mua sắm, tránh lãng phí.

Ngoài ra, các trường triển khai thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý thu, chi tài chính, công khai các khoản thu, chi ngay từ đầu năm học.

Chương trình Lễ khai giảng năm học 2025-2026 gồm các phần: - Chương trình văn nghệ; - Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Diễn văn của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; - Phim 80 năm giáo dục phát triển đất nước; - Phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên tiêu biểu - Phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học mới 2025-2026; - Trao tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước cho Bộ GD&ĐT; - Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và bế mạc buổi lễ.

THU TÂM