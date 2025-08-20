TPHCM: Rà soát kỹ cơ sở vật chất trường học trước khai giảng năm học mới

Sáng 20-8, tại Học viện cán bộ TPHCM (phường Bình Thạnh, TPHCM), Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026 đối với giáo dục phổ thông.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM), năm học 2024-2025, TPHCM có hơn 2 triệu học sinh, trong đó có 948.487 học sinh tiểu học, 716.300 học sinh THCS và 350.649 học sinh THPT.

Tính đến cuối năm học, TPHCM được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, trong đó đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Toàn thành phố có 39 trường được chấp thuận chủ trương triển khai mô hình trường chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”.

Năm học vừa qua, 100% trường học đảm bảo nội dung dạy học, số tiết, thời lượng quy định đối với các môn học, hoạt động giáo dục; 100% đơn vị hoàn thành chương trình năm học theo kế hoạch năm học đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Sở GD-ĐT TPHCM nhận định, quy mô phát triển mạng lưới trường, lớp chưa đáp ứng yêu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn; sĩ số học sinh/lớp ở một số trường còn cao so với Điều lệ trường tiểu học do dân số cơ học tăng cao, một số phường chưa có trường tiểu học.

Cùng với đó, chất lượng giảng dạy không đồng đều. Ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, một số địa phương còn thiếu giáo viên có trình độ cao.

Tới đây, trong năm học 2025-2026, toàn ngành phấn đấu triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông; khai thác tối đa hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; thực hiện có hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ điều kiện theo quy định; nâng cao tỷ lệ và chất lượng dạy học 2 buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục.

Theo bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD-ĐT TPHCM), năm học 2025-2026 là năm học bắt đầu chu kỳ thứ hai triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Ngành giáo dục sẽ rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ, chương trình, sách giáo khoa đang triển khai dạy học tại 3 khu vực để tiếp tục nâng cao hiệu quả dạy và học.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, TPHCM có gần 2,6 triệu học sinh với hơn 3.500 cơ sở giáo dục.

Trong đó, hai vấn đề lớn được quan tâm là cơ sở vật chất và giáo viên.

Ở khu vực trung tâm thành phố, tính đến hiện tại, một số trường còn ngổn ngang công trình cải tạo, sửa chữa trường học. Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu hiệu trưởng nhà trường tính toán, có phương án tổ chức khai giảng cho học sinh nhưng phải đảm bảo các yếu tố an toàn trường học.

Cùng với đó, các trường tăng cường rà soát cơ sở vật chất, quan tâm chất lượng nhà vệ sinh trường học.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu các trường rà soát kỹ cơ sở vật chất trước khai giảng năm học mới

Về đội ngũ giáo viên, hiện toàn thành phố thiếu hơn 6.000 giáo viên. Tuy nhiên, cần rà soát lại cụ thể thiếu ở những địa bàn nào, môn học nào.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu trong tháng 8 này, các trường cần rà soát, cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu về giáo viên và học sinh để có biện pháp bổ sung phù hợp.

Năm học 2025-2026, Sở GD-ĐT TPHCM xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm gồm: - Thứ nhất, thực hiện hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. - Thứ hai, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông. - Thứ ba, nâng cao hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh. - Thứ tư, nâng cao chất lượng phổ cập và đảm bảo công bằng trong giáo dục. - Thứ năm, tăng cường hội nhập, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. - Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số, khoa học công nghệ sáng tạo. - Thứ bảy, đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

