Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều tối 15-6, mưa lớn gia tăng tại vùng núi và trung du Bắc bộ, nắng nóng ở Bắc bộ giảm dần và thu hẹp phạm vi xuống khu vực Trung bộ. TPHCM và Nam bộ có mưa dông vào chiều tối.

Hà Nội sáng sớm 15-6. Ảnh: PHÚC HẬU

Cơ quan khí tượng - thủy văn cho biết, đêm 14-6 và sáng sớm 15-6, vùng núi Bắc bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 14-6 đến sáng 15-6 tại một số nơi vượt 90mm. Trong đó, trạm Minh Sơn 2 (Tuyên Quang) ghi nhận 153,2mm, Đình Phùng (Cao Bằng) 105,2mm, Bằng Thành (Thái Nguyên) 92,6mm.

Từ chiều tối 15-6 đến đêm 16-6, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều tối và đêm 15-6, khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm. Tây Nguyên và Nam bộ chiều tối nay cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày và đêm 17-6, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 20-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Khối mây lớn đang di chuyển xuống Bắc bộ. Chụp lại màn hình theo dõi mây vệ tinh lúc 7 giờ 40 phút ngày 15-5

Về nắng nóng, ngày 15-6, đồng bằng Bắc bộ còn xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 16-6, nắng nóng tại khu vực này cơ bản chấm dứt do mưa gia tăng.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong ngày 15-6, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày 16-6, nắng nóng thu hẹp phạm vi, tập trung từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, nắng nóng tại khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Đồ họa có sử dụng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, chiều đến tối nay 15-6, TPHCM có thể tái diễn mưa dông, người dân cần chú ý khi di chuyển vào giờ tan tầm có mưa. Vùng mưa có thể mở rộng tại Nam bộ, xuất hiện từ đầu giờ chiều.

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