Việt Nam - EU tăng cường hợp tác công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo

Ngày 14-5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier, nhằm trao đổi định hướng thúc đẩy hợp tác KH-CN, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới.

Tại cuộc tiếp, Đại sứ Julien Guerrier nhấn mạnh mong muốn hỗ trợ Việt Nam trở thành quốc gia liên kết trong chương trình Horizon Europe; đề xuất mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực chiến lược như AI, bán dẫn, 5G/6G, vệ tinh viễn thông, an toàn hạt nhân, công nghệ khai thác đất hiếm, tiêu chuẩn, quy chuẩn và công nghệ đường sắt…

Bộ trưởng Vũ Hải Quân trao quà lưu niệm đến Đại sứ Julien Guerrier tại cuộc tiếp. Ảnh: MST

Đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam - EU trong lĩnh vực KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn các lĩnh vực ưu tiên mang tính chiến lược, khả thi để triển khai hợp tác thực chất, tạo ra sản phẩm cụ thể.

Bộ KH-CN Việt Nam đề xuất tập trung thúc đẩy một số nội dung trọng tâm gồm: đẩy mạnh hợp tác với EU trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn và công nghệ đường sắt; kết nối mạng lưới nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và các cơ chế tài trợ nghiên cứu; tăng cường các chương trình hỗ trợ nhà khoa học trẻ, startup công nghệ và kết nối đổi mới sáng tạo giữa hai bên; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ số, 5G/6G, vệ tinh, năng lượng sạch, công nghệ môi trường và an toàn hạt nhân; kết nối doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và mạng lưới đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân tiếp Đại sứ Julien Guerrier. Ảnh: MST

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về chuyến thăm Việt Nam dự kiến cuối tháng 5-2026 của bà Ekaterina Zaharieva, Cao ủy phụ trách Khởi nghiệp, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Ủy ban EU; thống nhất thúc đẩy ký kết Ý định thư hợp tác về khoa học công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam - EU và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể ngay sau ký kết.

