TPHCM và Thủ đô Vientiane, Lào mở rộng hợp tác giai đoạn 2026 - 2030

Chiều 14-1, đồng chí Phạm Dứt Điểm, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ngành TPHCM làm việc với đoàn lãnh đạo các sở, ngành của Thủ đô Vientiane, Lào do đồng chí Bounnyavath Nilasay, Giám đốc Sở Công chính và Vận tải Thủ đô Vientiane dẫn đầu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: THỤY VŨ

Tại buổi làm việc, hai bên đánh giá cao kết quả triển khai Bản ghi nhớ (MOU) giai đoạn 2021 – 2025.

Về chính trị - ngoại giao, các hoạt động trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên, thực chất, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo TPHCM và Thủ đô Vientiane. Quan hệ giữa các tổ chức chính trị - xã hội hai bên tiếp tục được mở rộng.

Về kinh tế, dự án Trung tâm sản xuất giống bò thịt tại huyện Sang Thong (Lào) là điểm sáng trong hỗ trợ an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực giáo dục, mỗi năm TPHCM cấp 17 suất học bổng cho sinh viên Vientiane. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, hai địa phương đã tương trợ kịp thời về vật tư y tế, thể hiện tinh thần "nghĩa tình anh em" sâu sắc.

Hướng tới giai đoạn 2026 – 2030, hai bên thống nhất dự thảo MOU mới với nhiều điểm đột phá về cả chiều rộng (từ 11 nội dung lên 26 nội dung) lẫn chiều sâu như: mở rộng lĩnh vực hợp tác về an ninh - quốc phòng (phòng chống ma túy), pháp chế - tư pháp (trao đổi kinh nghiệm xét xử) và y tế; đẩy mạnh hợp tác giáo dục (TPHCM tăng số lượng học bổng lên 40 suất đại học và sau đại học, ngược lại, Vientiane cũng cấp 2 suất học bổng mỗi năm cho cán bộ TPHCM).

Cùng với đó, nghiên cứu triển khai dự án Trung tâm Thương mại và du lịch Thủ đô Vientiane tại TPHCM; tập trung xây dựng trụ sở xã Nonvai và Trung tâm bảo trợ xã hội tại Lào; Sở Xây dựng TPHCM và Sở Công chính và Vận tải Vientiane sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm quy hoạch, phát triển đô thị bền vững.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên khẳng định sẽ nỗ lực tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính, quyết tâm đưa quan hệ hợp tác TPHCM – Vientiane trở thành hình mẫu tiêu biểu trong hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Lào.

THỤY VŨ