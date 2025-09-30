TPHCM và Vientiane (Lào) tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong công tác Mặt trận

Sáng 30-9, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Vientiane đến thăm và làm việc.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh và đồng chí Somchay Xiongchongteng ký Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2025 – 2030. Ảnh: XUÂN HẠNH

Đồng chí Somchay Xiongchongteng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Vientiane, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Vientiane, dẫn đầu đoàn.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh đã thông tin về công tác sắp xếp đơn vị hành chính của TPHCM và sắp xếp tổ chức bộ máy của Ủy ban MTTQ TPHCM; đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Vientiane giai đoạn 2022 – 2024.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, hai cơ quan đã chủ động tổ chức thực hiện những hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình; giao lưu trao đổi đoàn để kết nối, giữ vững quan hệ hợp tác, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần hiệu quả vào việc duy trì mối quan hệ kết nghĩa - hợp tác hữu nghị giữa TPHCM và thủ đô Vientiane.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh tin tưởng Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2025-2030 sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa UBMTTQ Việt Nam TPHCM và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Vientiane tiếp tục phát triển, mở ra giai đoạn hợp tác mới ngày càng thực chất và hiệu quả, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Đồng chí Somchay Xiongchongteng. Ảnh: XUÂN HẠNH

Đồng chí Somchay Xiongchongteng cũng đã thông tin về tình hình sắp xếp nhân sự và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Vientiane.

Hai bên đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai giám sát và phản biện xã hội, cũng như vai trò đồng hành cùng chính quyền trong các phong trào.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Vientiane thống nhất tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2025 – 2030 với những nội dung chính: Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi, nâng cao nhận thức trong nhân dân hai nước và nhân dân các địa phương về truyền thống đoàn kết, quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam – Lào; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận; thông báo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của nhau; hợp tác nghiên cứu, thảo luận các đề tài và dự án phục vụ công tác Mặt trận mà hai bên cùng quan tâm; tích cực vận động, khuyến khích các doanh nghiệp ở địa phương tăng cường hợp tác, tìm hiểu thị trường, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đóng góp vào sự phát triển kinh tế của mỗi địa phương và kết nối kinh tế quốc tế…

XUÂN HẠNH