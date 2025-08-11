Trấn Thành khai máy phim Tết 2026

Thỏ ơi!!, dự án phim điện ảnh Tết 2026 của Trấn Thành thuộc thể loại drama – tâm lý vừa chính thức bấm máy.

Sau tác phẩm mang màu sắc hài hước Bộ tứ báo thủ ra mắt dịp Tết 2025, Trấn Thành hứa hẹn tiếp tục mang đến hương vị mới cho khán giả dịp Tết 2026.

Trấn Thành và ê-kíp tại lễ khai máy phim Thỏ ơi!!. Ảnh: ĐPCC

Đây là tác phẩm tiếp theo Trấn Thành hợp tác cùng nhà phát hành Galaxy Studio, sau thành công của Bố già và Bộ tứ báo thủ. HKFilm cũng tham gia trong dự án lần này.

Chia sẻ về dự án tâm huyết cho mùa Tết Bính Ngọ, đạo diễn Trấn Thành cho hay: “Tôi hy vọng Thỏ ơi!! sẽ là một phim điện ảnh mang màu sắc trẻ trung, năng động với dàn diễn viên trẻ, mới, đầy nhiệt huyết. Chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết với nhiều cảm xúc thông qua một câu chuyện gần gũi nhưng không kém phần thú vị”.

Anh hứa hẹn mang đến màu sắc mới cho mùa Tết năm nay. Ảnh: ĐPCC

Thỏ ơi!! là dự án điện ảnh thứ 5 Trấn Thành đảm nhận vai trò đạo diễn đồng thời là phim Tết thứ 4 của anh.

Các tác phẩm ra mắt trước đó của Trấn Thành dù luôn gây ra nhiều tranh cãi trái chiều song đều thành công vang dội phòng vé.

Bố già ra mắt vào tháng 3-2021 đạt doanh thu hơn 420 tỷ đồng.

Đến Nhà bà Nữ, khởi chiếu vào Tết 2023 đạt doanh thu 475 tỷ đồng.

Mai ra mắt mùa Tết 2024 đạt doanh thu hơn 550 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất trong lịch sử.

Tuy nhiên, đến Bộ tứ báo thủ, nhiều đánh giá Trấn Thành đã đi thụt lùi với chính mình cả về chất lượng và doanh thu. Phim chiếu dịp Tết 2025 đạt doanh thu hơn 330 tỷ đồng.

HẢI DUY