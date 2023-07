Trang trại xanh cho hành trình phát triển bền vững

Để tăng tốc và phát triển bền vững, Vinamilk đã đầu tư hàng tỷ USD cho các trang trại bò sữa trong và ngoài nước. Mới đây, Vinamilk trở thành thương hiệu sữa đầu tiên có một nhà máy và một trang trại đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS2060:2014. Sự kiện này đã tạo được tiếng vang và tác động tích cực trong bối cảnh “cuộc đua” đến Net Zero vào năm 2050 đang được quan tâm hơn bao giờ hết, để hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng quốc tế tại COP26.

Đạt chứng nhận xanh: không dễ

Để đạt chứng nhận này cho 2 đơn vị thành viên tại Nghệ An, Vinamilk trung hòa tổng cộng 17.560 tấn CO 2 phát thải - tương đương với lượng hấp thụ của khoảng 1,7 triệu cây xanh trưởng thành. Trong đó có một trang trại bò sữa - mô hình chăn nuôi vốn được đánh giá là đầy thách thức trong việc cắt giảm, trung hòa khí nhà kính với lượng phát thải đã được trung hòa là 12.560 tấn CO 2 . Có thể nói đây là một nỗ lực rất đáng khích lệ của doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng Giám đốc Bureau Veritas - đơn vị chứng nhận PAS2060:2014 cho trang trại của Vinamilk chia sẻ, “Việc cắt giảm phát thải khí nhà kính và tiến tới Net Zero trong ngành sữa là rất thách thức. Mục tiêu này đòi hỏi việc đầu tư cho các giải pháp một cách toàn diện. Tại các trang trại Vinamilk là cắt giảm tối đa lượng phát thải khí nhà kính ra môi trường, tiết kiệm tài nguyên, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn với mục tiêu “không còn gì bị loại bỏ”.

Cụ thể hơn, Vinamilk vận dụng nguyên tắc: đầu ra của quá trình này được tận dụng triệt để để làm đầu vào cho quá trình khác, từ đó giảm khai thác tài nguyên, chi phí xử lý chất thải và ô nhiễm môi trường vào việc xây dựng và vận hành trang trại.

Tại tất cả trang trại của họ, toàn bộ chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi sẽ được thu gom bằng hệ thống hiện đại và xử lý với công nghệ biogas để tạo thành phân bón hữu cơ cho cây trồng, cải tạo đất; tận dụng làm khí đốt đun nóng nước thanh trùng sữa cho bê, sấy cỏ và phục vụ hoạt động của trang trại.

Chỉ tính riêng tại Green Farm Tây Ninh với quy mô 8.000 con bò bê, với 500 tấn phân thải ra mỗi ngày, hệ thống này đã cung cấp 100% phân bón hữu cơ cho 500ha đồng cỏ, xử lý được các vấn đề về môi trường và tiết kiệm được hơn 100 triệu đồng tiền điện mỗi tháng khi được thay thế bằng năng lượng khí đốt từ biogas.

Được biết, vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp ước tính là hơn 3.000 tỷ đồng (130 triệu USD) cho 3 trang trại sinh thái Green Farm tại Tây Ninh, Quảng Ngãi, Thanh Hóa theo mô hình nông nghiệp bền vững.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh đầu tư và chuyển đổi 13 trang trại thông thường khác sang Green Farm để hướng đến các mục tiêu về phát triển bền vững", đại diện Vinamilk cho biết thêm.

Xanh hóa sản xuất, cần chiến lược dài hơi

Không chỉ vậy, trong tiến trình hạn chế tối đa “dấu chân carbon” cũng như những tác động lên môi trường, Vinamilk đã có những bước đi đầu tiên từ cách đây hơn 10 năm. Có thể kể đến tại Vinamilk Organic Đà Lạt, ngay từ khi khánh thành vào đầu năm 2017, trang trại đã được tổ chức toàn cầu Control Union (Hà Lan) chứng nhận là trang trại bò sữa organic tiêu chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam. Hay Trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An cũng là trang trại đầu tiên của Vinamilk và của Việt Nam đạt tiêu chuẩn Global GAP (Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) vào năm 2015.

Hành trình đến được sự phát triển bền vững này đã được Vinamilk thực hiện trên tất cả 13 trang trại thuộc hệ thống trên cả nước. Cụ thể, hiện 100% trang trại đều đã đạt chuẩn Global GAP, sử dụng năng lượng biogas, năng lượng mặt trời, 100% đất của trang trại được canh tác theo phương pháp hữu cơ… Các chỉ tiêu về tiết kiệm tài nguyên, tuần hoàn nước, chất lượng nguồn đất, phát thải CO 2 đều được đo đạc, theo dõi hàng năm qua các báo cáo chuyên môn.

Một khâu quan trọng khác trong tiến trình giảm phát thải khí nhà kính là hấp thụ carbon. Hầu hết các trang trại đều dành từ 50-70% diện tích cho mảng xanh cũng như phát triển các hồ nước điều hòa sinh thái. Việc này không chỉ giúp hấp thụ lượng CO 2 thải ra trong quá trình chăn nuôi mà còn tạo ra vùng khí hậu mát mẻ, dễ chịu và thuận lợi hơn cho việc phát triển đàn bò sữa ngay tại miền nhiệt đới.

Nhờ chiến lược toàn diện được tính toán ngay từ đầu, Vinamilk đã luôn cho thấy vai trò tiên phong trong lĩnh vực phát triển bền vững nói chung và về Net Zero nói riêng. Doanh nghiệp cũng xác định nông nghiệp bền vững là một trong những định hướng chiến lược 5 năm của họ, với sự đầu tư toàn diện.

Điều này không chỉ có ý nghĩa với Vinamilk mà còn là những “hạt nhân” thúc đẩy ngành chăn nuôi bò sữa, nông nghiệp nói chung theo hướng tiên tiến, bền vững hơn theo những xu hướng chung của thế giới.

Nhận định thêm về điều này, ông Brian Lindsay, Giám đốc của Khung Phát triển Bền vững Ngành Sữa thế giới (DSF) chia sẻ: “Ngành sữa trên toàn cầu đang có các mô hình sản xuất khác nhau và rất đa dạng. Hiện nay chúng tôi đang nghiên cứu, tiếp cận những người tiên phong để cùng trao đổi và triển khai các mô hình tại quốc gia của họ. Chúng tôi rất mong đợi để hợp tác cùng Vinamilk trong tiến trình này, với vai trò là một doanh nghiệp dẫn đầu và tiên phong tại Việt Nam”.