Trao gần 8,8 tỷ đồng học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn

Ngày 11-10, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý tổ chức lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý lần 23 và trao tài trợ năm 2025. Tham dự lễ có đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho các sinh viên đại diện các trường học khu vực miền Bắc, miền Trung

Hỗ trợ toàn bộ học phí trong năm học

Tại buổi lễ, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao gần 8,8 tỷ đồng, bao gồm học bổng trực tiếp và học bổng gián tiếp.

Đối với học bổng trực tiếp, năm nay, có 113 suất với tổng số tiền gần 3,8 tỷ đồng để hỗ trợ toàn bộ học phí trong một năm học cho các sinh viên tại 10 trường Đại học có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập xuất sắc và tham gia tích cực các hoạt động công đồng.

Các đại biểu dự lễ trao học bổng

Bà Frances Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Đinh Thiện Lý cho biết, bước sang năm 2025, chương trình học bổng cũng có những đổi mới ý nghĩa. Học bổng được dành riêng cho sinh viên bậc đại học, với toàn bộ học phí được chi trả trực tiếp đến nhà trường. Bên cạnh đó, sinh viên nhận được học bổng cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động cộng đồng do Quỹ tổ chức, để rèn luyện bản thân, vừa lan toả tinh thần trách nhiệm xã hội.

Bà Frances Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Đinh Thiện Lý phát biểu

Giá trị của từng suất học bổng năm nay không cố định như những năm trước mà tùy thuộc vào mức học phí của từng sinh viên đối với ngành, trường mà sinh viên đang theo học.

Ông Phan Chánh Dưỡng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đinh Thiện Lý và ông Jay Wu, Thành viên Hội Đồng Quản trị Tập đoàn Phú Mỹ Hưng Holdings trao học bổng cho sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TPHCM

“Trong thời gian tới, Quỹ sẽ tiếp tục nỗ lực để mở rộng các hoạt động hướng tới một xã hội công bằng và nhân ái hơn. Quỹ không chỉ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là kiến tạo một xã hội công bằng, tiến bộ, nơi mỗi cá nhân được giúp đỡ đều có cơ hội phát triển”, bà Frances Ba bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng trao học bổng cho sinh viên ĐH Y Dược TPHCM

Nguồn kinh phí của phần học bổng này là sự đóng góp đến từ Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM, Tập đoàn Phú Mỹ Hưng Asia Holdings, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Công ty TNHH Tân Thuận, Tập đoàn Tài chính Phú Hưng, Công ty TNHH Xây dựng Trung Quốc (Đông Nam Á), Công Ty Cổ Phần CX Technology Việt Nam, Trường Quốc Tế Nam Sài Gòn (SSIS), Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Nam Sài Gòn, Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon, Ngân hàng Thương mại & Tiết kiệm Thượng Hải (Shanghai Bank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB Bank), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Cathay United (CUB), Ngân hàng TNHH Indovina, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng SinoPac, Ngân hàng Hua Nan, Ngân hàng Mega ICBC, Ngân hàng First Commercial Bank, Ngân hàng CTBC (China Trust Bank), Công ty TNHH MTV TMDV Cuộc Sống Mới (New Life), Công ty CP Viễn thông ACT cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm khác.

Đối với học bổng gián tiếp, thông qua Quỹ Đinh Thiện Lý, Công ty Phú Mỹ Hưng tài trợ 5 tỷ đồng để trao tặng cho các Quỹ, các Hội từ thiện bao gồm: Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Quỹ Vì Người nghèo TPHCM, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM cùng các hội khuyến học thuộc các tỉnh, thành trên cả nước...

125.878 suất học bổng đã được trao

Học bổng Đinh Thiện Lý là một trong nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục mà Quỹ Đinh Thiện Lý triển khai trong nhiều năm qua. Sau 20 năm, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao tặng khoảng 125.878 suất học bổng (trực tiếp và gián tiếp), với tổng số tiền gần 160 tỷ đồng, cho các học sinh, sinh viên vượt khó, con em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, mồ côi...

Ngoài học bổng, Quỹ Đinh Thiện Lý còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khác cho ngành giáo dục Việt Nam như chương trình "Tiến bước cùng IT", cuộc thi "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện từ E-learning", trao tặng Bộ kết nối kính hiển vi với máy vi tính, tổ chức Trại hè tiếng Anh, tài trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học...

Ông Gary Tseng, Tổng Giám đốc Công ty Phú Mỹ Hưng và ông Trần Thành Linh, Giám đốc BIDV Chi nhánh TPHCM trao học bổng cho sinh viên Trường ĐH KHXH-NV TPHCM

Đặc biệt từ năm 2021, Quỹ Đinh Thiện Lý bắt đầu triển khai thực hiện dự án mới mang tên "Thiên thần chậm bước". Dự án này nhằm hỗ trợ các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nâng cao chất lượng giáo dục cho hơn 1.000 trẻ em khuyết tật về khiếm thị, khiếm thính và khuyết tật phát triển. Đây là dự án có kế hoạch lâu dài đang được thực hiện từng bước từ liên kết đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên; xây dựng thư viện điện tử dành riêng cho trẻ em khuyết tật; nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật,... Tính đến nay, sau 20 năm Quỹ Đinh Thiện Lý đã tài trợ hơn 242 tỷ đồng cho hoạt động giáo dục tại Việt Nam.

Các em học sinh khiếm thính Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp biểu diễn tại buổi lễ

Cùng với các chương trình giáo dục, Quỹ Đinh Thiện Lý còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng ở hai lĩnh vực y tế và hỗ trợ cộng đồng. Trong lĩnh vực y tế, Quỹ Đinh Thiện Lý đã triển khai nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: xe lăn xe lắc tình thương; xây dựng trạm y tế; đưa bác sĩ đi tu nghiệp tại Đài Loan; đưa bác sĩ tuyến trên về vùng sâu vùng xa khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim, bàn tay, hở hàm ếch; tiếp nhận dụng cụ vật tư y tế tiêu hao từ tổ chức MEDSHARE (Hoa Kỳ) về trao tặng cho các cơ sở y tế trong nước. Bên cạnh đó, Quỹ còn tham gia hỗ trợ cộng đồng qua các chương trình xây dựng cầu, xây dựng nhà tình thương...

Sau 20 năm hoạt động, tổng các chương trình về giáo dục, y tế và từ thiện xã hội mà Quỹ Đinh Thiện Lý đã hỗ trợ cho cộng đồng là hơn 543 tỷ đồng. Từ đầu năm 2025 đến nay, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý đã vận động hơn 15 tỷ đồng đến từ các đơn vị tài trợ gửi đến Quỹ.

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý (tên gọi trước đây là Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting) được thành lập vào tháng 11-2005, nhằm tiếp nối các hoạt động hướng đến cộng đồng mà lúc sinh thời ông Lawrence S. Ting, cố Chủ tịch Tập đoàn Phú Mỹ Hưng Asia Holdings và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã thực hiện.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bài, ảnh: PHƯƠNG UYÊN