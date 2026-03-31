Chiều 30-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ trao Huân chương Quân công hạng nhất và Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cùng dự có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Quân công hạng nhất và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; trao Huân chương Quân công hạng nhất và trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng đồng chí Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chiều 30-3 ẢNH: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây là những phần thưởng cao quý, niềm vinh dự lớn lao, kết tinh của cả một chặng đường dài phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang, vì Đảng, vì nhân dân của các đồng chí. Các đồng chí nhận những phần thưởng cao quý tại buổi lễ là những cán bộ đã trưởng thành qua nhiều môi trường, nhiều cương vị, nhiều thử thách; luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm.

Dù ở cương vị nào, các đồng chí cũng luôn đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên hết, trước hết; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; luôn nỗ lực hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu thay mặt các đồng chí nhận Huân chương Quân công và Huy hiệu Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước ta sẽ có sự phát triển đột phá về mọi mặt, hiện thực hóa thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

* Chiều 30-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ về sơ kết công tác quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ quý 2. Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, luôn dành cho Đảng bộ Chính phủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sắc...

THANH HOA