Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Xuân Hải

Ngày 27-3, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trần Minh Trúc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa cũng trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 295,3 triệu đồng cho con đồng chí Nguyễn Xuân Hải. Đây là số tiền do đoàn viên, thanh niên trong toàn lực lượng Công an tỉnh quyên góp, nhằm chia sẻ, hỗ trợ gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại tá Trần Minh Trúc khẳng định, trong suốt quá trình công tác, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, gần gũi, gắn bó với nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và quần chúng tin yêu. Sự hy sinh của đồng chí là mất mát to lớn đối với gia đình và lực lượng Công an nhân dân.

Việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, cống hiến và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Nguyễn Xuân Hải; đồng thời là nguồn động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Như Báo SGGP đưa tin, khoảng gần 1 giờ ngày 21-3, tổ công tác Công an xã Diên Lâm tuần tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên sông Cái (khu vực thôn Đồng Trăn 3).

Khi lực lượng chức năng phát hiện một bè có dấu hiệu khai thác cát trái phép, các đối tượng đã điều khiển phương tiện ra giữa sông bỏ chạy.

Trong quá trình tiếp cận, giữ phương tiện vi phạm giữa dòng nước chảy xiết, đồng chí Nguyễn Xuân Hải không may bị đuối nước và mất tích. Đến rạng sáng 21-3, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể đồng chí.

Ngày 22-3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hải.

HIẾU GIANG