Trao tết ấm, tiếp động lực

Mỗi dịp tết đến, xuân về, công tác chăm lo đời sống nhân dân của các cấp chính quyền mang ý nghĩa quan trọng: vừa đảm bảo an sinh, vừa tạo tâm thế phấn khởi để người dân bước vào năm mới, góp sức cùng địa phương hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm.

Tinh thần đó đã được nêu rõ trong Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026. Chỉ thị đặt ra yêu cầu chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, ưu tiên người nghèo, nhóm yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa và những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.

Từ chủ trương đó, Chính phủ đã kịp thời hiện thực hóa bằng những quyết sách cụ thể. Theo Nghị quyết 418/NQ-CP và Quyết định 2814/QĐ-TTg, Chính phủ đã phân bổ hơn 2.513 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để tặng quà tết cho diện chính sách và người yếu thế trên cả nước. Cùng với đó, Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho hơn 1,6 triệu người có công với cách mạng. Những con số này cho thấy công tác chuẩn bị được thực hiện từ sớm, có trọng tâm và nằm trong tổng thể chính sách an sinh xã hội xuyên suốt của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh ngân sách nhà nước, sự chung tay của cộng đồng thông qua vai trò điều phối của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả. Các chương trình như "Tết nhân ái", "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng", "Chợ tết Công đoàn", hay những chuyến xe, chuyến tàu đưa công nhân về quê... đã hỗ trợ thiết thực cho người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn. Đây là minh chứng sinh động cho sự đồng hành, sẻ chia của toàn xã hội đối với người dân trong dịp tết.

Tại các địa phương, công tác chăm lo tết đang được triển khai chủ động với nguồn lực lớn. Điển hình là TPHCM dự kiến dành khoảng 2.300 tỷ đồng từ ngân sách. Ngoài ra còn huy động hàng ngàn tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội, để chăm lo cho các đối tượng chính sách và người lao động khó khăn. Nhiều tỉnh, thành khác cũng đã cân đối nguồn lực để mở rộng đối tượng thụ hưởng. Cách làm này khẳng định việc chăm lo tết ngày càng đi vào nền nếp, được xem là nhiệm vụ thường xuyên gắn với yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Không chỉ dừng lại ở quà tết, nhiều địa phương đã đẩy mạnh việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, tiếp tục triển khai "Chiến dịch Quang Trung", xây dựng nhà ở xã hội, hỗ trợ vốn vay và tạo sinh kế..., giúp người dân ổn định cuộc sống ngay trong những ngày trước tết và có thêm điều kiện phục hồi sản xuất, cải thiện thu nhập bền vững sau tết.

Tuy nhiên, khi phạm vi chăm lo rộng và nguồn lực lớn, yêu cầu đặt ra là phải tổ chức thực hiện chặt chẽ. Công tác chăm lo cần đảm bảo minh bạch, đúng đối tượng, đúng nhu cầu và mang lại hiệu quả thực chất. Vai trò giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội là rất quan trọng để đảm bảo các nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, tránh trùng lặp hoặc mang tính hình thức.

Chăm lo tết chính là một trong những thước đo thiết thực về năng lực điều hành và tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp. Khi công tác này được thực hiện tốt, đó sẽ là sự tiếp sức hiệu quả, tạo thêm động lực để người dân - nhất là những người ở vùng khó khăn - vững vàng bước vào năm mới. Sự ổn định và niềm tin trong nhân dân là nền tảng quan trọng để đất nước tiếp tục phát triển trong xuân mới Bính Ngọ 2026.

NGÔ BÌNH