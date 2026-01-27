Vui đón tết trong những ngôi nhà đại đoàn kết

Ngày 27-1, phường Bến Cát tổ chức bàn giao các công trình nhà Đại đoàn kết cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những ngày giáp Tết, 3 hộ dân tại phường Bến Cát có thêm niềm vui khi được nhận bàn giao ngôi nhà Đại đoàn kết vừa được sửa chữa, xây mới và bàn giao đúng tiến độ.

Lãnh đạo phường Bến Cát bàn giao công trình sửa chữa Nhà đại đoàn kết cho vợ chồng anh Phụng

Trong căn nhà vừa được sơn mới, anh Nguyễn Minh Phụng (sinh năm 1975), ngụ khu phố Cầu Sắt, tất bật dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, tươm tất. Nhiều năm qua, vợ chồng anh phải sống trong căn nhà xuống cấp, mái tôn hư hỏng, mỗi khi mưa lớn là nước dột khắp nơi.

Cuộc sống mưu sinh với nghề sửa xe máy bấp bênh, có ngày kiếm vài chục ngàn đồng, có ngày chỉ ngồi chờ khách. Trong khi vợ anh, chị Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1978) làm thuê cạo mủ cao su với thu nhập chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng, khiến ước mơ sửa lại căn nhà cũ của hai vợ chồng luôn dang dở.

Anh Phụng dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc trong ngôi nhà đậm mùi sơn mới

“Tôi dở tính toán nên không nhớ nổi nhà mình diện tích bao nhiêu m2. Tết năm nay chắc hẳn vui hơn mọi năm. Có nhà mới, vợ chồng tôi yên tâm làm ăn và đón khách tới nhà chơi. Chắc đây là cái Tết ấm áp nhất từ trước đến nay”, anh Phụng xúc động chia sẻ khi nhìn căn nhà khang trang khoảng 50m2 đã hoàn thiện sau khoảng 7 ngày sửa chữa.

Cùng chung niềm vui ấy là bà Hoàng Thị Phú (sinh năm 1951), ngụ khu phố Phú Thạnh. Ở tuổi xế chiều, bà Phú từng nhiều năm sống trong căn nhà chật hẹp, xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ từ “Quỹ vì người nghèo” phường Bến Cát, căn nhà của bà đã được sửa chữa, gia cố vững chắc với kinh phí 70 triệu đồng.

Cùng ngày 27-1, bà Phú xúc động nhận bàn giao nhà sau khoảng 7 ngày sửa chữa

Bà Phú vui vì nhận thêm nhiều món quà ý nghĩa từ địa phương và các nhà hảo tâm

Không khí xuân đến sớm trong ngôi nhà Đại đoàn kết của bà Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1975), ngụ khu phố Cầu Đôi. Ngôi nhà này được xây mới với kinh phí 100 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" của địa phương. Từ nay, gia đình bà đã có không gian sinh hoạt khang trang, sạch sẽ trên diện tích đất cũ.

Phường Bến Cát bàn giao ngôi nhà mới với diện tích 70m2 cho bà Nguyễn Thị Sương

Ba ngôi nhà, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung niềm vui khi được đón Tết trong sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng.

Anh Phụng cho biết tết này có thể vui vẻ đón khách tới thăm nhà

Các công trình nhà Đại đoàn kết được bàn giao không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và người dân địa phương đối với các hộ khó khăn.

Trong niềm vui ngôi nhà thân quen vừa khoác áo mới, các hộ đón nhận thêm tấm lòng của địa phương và các nhà hảo tâm

Xuân Bính Ngọ 2026 đang về rất gần. Trong những ngôi nhà Đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình ấy, niềm vui không chỉ là mái nhà mới, mà còn là niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, nơi sự đoàn kết và yêu thương tiếp tục được lan tỏa, làm nên một mùa xuân trọn vẹn cho mọi người, mọi nhà.

TÂM TRANG