Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà tết cho công nhân lao động

Đến dự có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026).

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân, nhấn mạnh, chương trình họp mặt, tặng quà cho 350.000 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động trọng tâm, nổi bật trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ của tổ chức Công đoàn Thành phố.

Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Bùi Thanh Nhân phát biểu tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hoạt động nhằm hiện thực hóa phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có tết”, “Không để đoàn viên, người lao động nào bị bỏ lại phía sau”; 100% đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đều được Công đoàn chăm lo nhân dịp tết.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân gửi lời cảm ơn đoàn viên, công nhân lao động đã nỗ lực lao động, sản xuất trong thời gian qua để đồng hành cùng doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quà tết đến đoàn viên, công nhân lao động. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm hỏi đoàn viên, công nhân lao động dự chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh trao quà tết đến đoàn viên, công nhân lao động. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo đồng chí Bùi Thanh Nhân, tổ chức Công đoàn Thành phố đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho đời sống đoàn viên, công nhân lao động.

Đồng chí mong muốn đoàn viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần làm việc hăng say để góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.

Tổ chức Công đoàn TPHCM trao quà tết đến đoàn viên, công nhân lao động. Ảnh: VIỆT DŨNG

LĐLĐ TPHCM cũng đề nghị Công đoàn xã, phường, đặc khu tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, đặc khu và chính quyền cùng cấp tăng cường chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút chuyển khoản chăm lo tết đến đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức bấm nút chuyển khoản đồng loạt cho 350.000 đoàn viên, công nhân lao động (mỗi người 1 triệu đồng).

Dịp này, đồng chí Trần Lưu Quang cùng các đồng chí lãnh đạo cũng gửi tặng những phần quà thiết thực chăm lo công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tham dự chương trình.

