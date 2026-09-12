Sống khỏe

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

SGGPO

Sáng 12-9, tại Làng nghề truyền thống Bình Dương xưa – Kawazo (phường Thủ Dầu Một, TPHCM), Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026. Với chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”, ngày hội thu hút hơn 1.000 người tham dự.

Trao trợ cấp học tập đến học sinh khó khăn tại Ngày hội Sơ cấp cứu
Trao trợ cấp học tập đến học sinh khó khăn tại Ngày hội Sơ cấp cứu

Đây là hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” (23-11-1946 – 23-11-2026).

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Chữ thập đỏ TPHCM trao trợ cấp học tập năm học 2026 - 2027 cho 600 học sinh vượt khó hiếu học. Theo đó, mỗi em được hỗ trợ một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi học sinh cũng được tặng một phần quà trị giá 400.000 đồng. Nguồn kinh phí trợ cấp học tập do Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TPHCM tài trợ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Minh Nhựt mong các em đón nhận học bổng và sự quan tâm của các mạnh thường quân bằng niềm vui, đồng thời biến tình cảm của gia đình, thầy cô, nhà trường và cộng đồng thành động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện tốt, sống có trách nhiệm và không ngừng theo đuổi ước mơ.

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Học sinh nhận trợ cấp học tập tại Ngày hội Sơ cấp cứu

“Hoàn cảnh có thể khiến chúng ta bắt đầu từ một vị trí khó khăn, nhưng nghị lực, tri thức và sự nỗ lực có thể giúp chúng ta thay đổi tương lai”, ông Nguyễn Minh Nhựt nhắn gửi.

Điểm nhấn của ngày hội là các hoạt động thao diễn sơ cấp cứu với tình huống “Sự cố đông người”, do Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa Thành phố phụ trách chuyên môn.

Buổi thao diễn thu hút 6 đội tham gia. Trong thời gian 5 phút, các đội đánh giá về an toàn hiện trường theo quy trình được tổ chức từ thông điệp: “Bình tĩnh - An toàn - Đánh giá - Sơ cấp cứu - Chuyển giao”.

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Các đội thao diễn sơ cấp cứu
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Học sinh dâng hương tại Nghĩa Trang Bình Dương

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Trợ cấp Sổ tiết kiệm Hiếu học trợ cấp học sinh hiếu học Hội Chữ thập đỏ TPHCM

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