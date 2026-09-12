Hành trình 10 năm tìm con của cặp vợ chồng hiếm muộn

Sau 10 năm kết hôn nhưng chưa có con, người chồng được chẩn đoán vô tinh kèm hội chứng sinh tinh nửa chừng, khả năng tìm thấy tinh trùng rất thấp. Sau vi phẫu lấy tinh trùng từ mô tinh hoàn, các bác sĩ tìm được một vài tinh trùng bất động, tạo phôi và giúp vợ chồng có thai sau 3 lần chuyển phôi.

Các kỹ thuật viên Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Quốc tế City thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho cặp vợ chồng hiếm muộn

Ngày 12-9, Bệnh viện Quốc tế City, cho biết vừa hỗ trợ một trường hợp hiếm muộn có hành trình tìm con kéo dài 10 năm.

Anh N.V.D.P. và chị L.T.T. kết hôn đã 10 năm nhưng chưa có con. Năm 2022, anh P. được xác định vô tinh (không có tinh trùng trong tinh dịch). Kết quả sinh thiết tinh hoàn ghi nhận hội chứng sinh tinh nửa chừng (maturation arrest), khiến quá trình phát triển của tế bào sinh tinh dừng lại trước khi hình thành tinh trùng trưởng thành.

Đầu tháng 7-2025, anh P. được thực hiện kỹ thuật vi phẫu tích tinh trùng từ mô tinh hoàn (micro-TESE) tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Quốc tế City. Sau quá trình tìm kiếm, các bác sĩ chỉ phát hiện một vài tinh trùng bất động trong toàn bộ mẫu mô tinh hoàn. Đội ngũ phôi học tiếp tục đánh giá và lựa chọn những tinh trùng phù hợp để thực hiện ICSI (tiêm tinh trùng vào bào tương noãn, nhằm hỗ trợ quá trình thụ tinh và tạo phôi).

Từ nguồn tinh trùng ít ỏi, vợ chồng anh P. và chị T. tạo được 2 phôi ngày 3 và 4 phôi nang. Tuy nhiên, 2 lần chuyển phôi đầu tiên đều chưa thành công. Sau nhiều năm chờ đợi, những lần điều trị không thành công khiến vợ chồng anh chị không tránh khỏi hụt hẫng. Tuy nhiên, khi vẫn còn phôi và còn cơ hội, anh chị quyết định tiếp tục.

Hình ảnh phôi được chuyển thành công giúp cặp vợ chồng hiếm muộn tìm được con sau 10 năm

Theo BS-CK1 Nguyễn Thị Ngọc Sương, Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Quốc tế City, sau một lần chuyển phôi chưa thành công cần đánh giá nhiều yếu tố liên quan thay vì chỉ tập trung vào một nguyên nhân đơn lẻ. Ở lần chuyển phôi thứ 3, thai kỳ đã hình thành. Người mẹ tiếp tục được các bác sĩ sản khoa theo dõi cho đến khi em bé chào đời khỏe mạnh.

Anh P. chia sẻ, ngày con cất tiếng khóc đầu đời, với vợ chồng anh chị đó không chỉ là khoảnh khắc đón con, mà còn là ngày một hành trình kéo dài suốt một thập kỷ đi đến một dấu mốc trọn vẹn. 10 năm tìm con là một hành trình dài, có những thời điểm vợ chồng mệt mỏi và hụt hẫng, nhất là sau 2 lần chuyển phôi thất bại. Việc đón con chào đời khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn đối với gia đình.

BS-CK1 Nguyễn Thị Ngọc Sương cho biết, ở người bệnh vô tinh không do tắc, việc không tìm thấy tinh trùng trong tinh dịch không đồng nghĩa tinh hoàn hoàn toàn mất khả năng sinh tinh. Một số trường hợp vẫn còn những vùng sinh tinh khu trú. Tuy nhiên, với hội chứng sinh tinh nửa chừng, khả năng tìm thấy tinh trùng có thể rất thấp. Vô tinh cần được đánh giá toàn diện và cá thể hóa. Với những trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể cân nhắc lấy tinh trùng trực tiếp từ tinh hoàn. Nếu tìm được tinh trùng có khả năng sử dụng, kỹ thuật ICSI có thể được thực hiện để hỗ trợ thụ tinh và tạo phôi.

THÀNH AN