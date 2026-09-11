10 năm bỏ tái khám, người phụ nữ 56 tuổi mang khối u buồng trứng gần 5kg

Khối u được phát hiện cách đây 10 năm nhưng người bệnh không tái khám, đến khi tự sờ thấy khối bất thường ở vùng hạ vị mới đi khám và phát hiện khối u đã lớn hơn 20cm, chiếm gần trọn ổ bụng

Bác sĩ Bệnh viện đa khoa An Sinh phẫu thuật cho người bệnh mang khối u buồng trứng gần 5 kg (Ảnh: BVCC)

Ngày 11-9, Bệnh viện đa khoa An Sinh cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân (56 tuổi, ngụ TPHCM) có khối u buồng trứng khổng lồ.

Người bệnh đến khám sau khi tự sờ thấy một khối bất thường ở vùng hạ vị. Tại bệnh viện, qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng dạng u bì, kích thước trên 20 cm, phát triển từ vùng chậu lên đến thượng vị, chiếm gần trọn ổ bụng.

Theo bệnh sử, người bệnh từng được phát hiện u buồng trứng khoảng 10 năm trước. Thời điểm đó, khối u còn nhỏ và chưa gây triệu chứng rõ ràng nên người bệnh không tiếp tục tái khám, theo dõi định kỳ. Trong nhiều năm sau đó, khối u âm thầm tăng kích thước. Đáng lưu ý, người bệnh có nhiều bệnh nền gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 đang điều trị và tiền sử tai biến mạch máu não.

Người bệnh được phẫu thuật dưới gây mê nội khí quản. Ê-kíp lựa chọn phương pháp mổ mở với đường mổ dọc giữa nhằm tạo phẫu trường đủ rộng để kiểm soát và lấy trọn khối u có kích thước lớn. Khi thám sát ổ bụng, các bác sĩ ghi nhận tử cung nhỏ, phần phụ phải bình thường. Phần phụ trái có khối u kích thước rất lớn, vươn lên đến vùng thượng vị. Ê-kíp tiến hành cắt hai phần phụ và lấy trọn khối u, với tổng trọng lượng gần 5 kg, gồm khoảng 2,5 kg mô u và 2,5 lít dịch bên trong.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 80 phút, các bác sĩ lấy trọn khối u thành công; đồng thời sinh thiết mạc nối lớn và gửi toàn bộ bệnh phẩm làm giải phẫu bệnh. Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, các dấu hiệu sinh tồn ổn định và tiếp tục được theo dõi sát huyết áp, đường huyết. Kết quả giải phẫu bệnh hiện đang được chờ để xác định chính xác bản chất khối u, làm cơ sở cho tiên lượng và kế hoạch theo dõi, điều trị tiếp theo.

Các bác sĩ lấy trọn thành công khối u cho người bệnh

Theo ThS-BS Phạm Thái Hiển, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa An Sinh, với khối u có kích thước trên 20cm và chiếm gần trọn ổ bụng, mổ mở được lựa chọn nhằm bảo đảm khả năng bộc lộ và kiểm soát phẫu trường, đồng thời hạn chế nguy cơ làm vỡ khối u trong quá trình thao tác.

"U buồng trứng không phải trường hợp nào cũng nguy hiểm. Tuy nhiên, một số khối u có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài, không gây triệu chứng rõ ràng cho đến khi kích thước tăng lớn hoặc xuất hiện biến chứng như xoắn, vỡ u hay chèn ép các cơ quan lân cận. Đặc biệt, ở phụ nữ lớn tuổi và đã mãn kinh, các bất thường tại buồng trứng cần được thăm khám, đánh giá và theo dõi đầy đủ. Nguy cơ ác tính của các khối u buồng trứng cũng có xu hướng tăng theo tuổi”, ThS-BS Phạm Thái Hiển thông tin.

Đồng thời, ThS-BS Phạm Thái Hiển khuyến cáo phụ nữ nên chủ động khám phụ khoa, kiểm tra sức khỏe định kỳ ngay cả khi không có triệu chứng. Khi đã được chẩn đoán có u buồng trứng, cần tuân thủ lịch tái khám do bác sĩ chỉ định, không tự ý bỏ theo dõi khi khối u chưa gây triệu chứng. Phát hiện sớm và theo dõi đúng lịch giúp người bệnh có thêm cơ hội được xử trí khi tổn thương còn ở giai đoạn thuận lợi, hạn chế nguy cơ phải đối mặt với những cuộc phẫu thuật phức tạp khi khối u đã phát triển quá lớn.

THÀNH SƠN