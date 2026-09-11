Việt Nam sẽ độc lập sản xuất 3 vaccine thế hệ mới

Ngày 10-9, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi làm việc và trao đổi với các doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước ở một số lĩnh vực trọng điểm, trong đó có y tế và dược phẩm.

Tại phiên làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp, báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) vui mừng nhắc tới thành công quan trọng khi VNVC và Sanofi đã đạt được thỏa thuận sản xuất các loại vaccine thế hệ mới tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực có thể tự sản xuất các vaccine thế hệ mới này.

Hiện dự án đang được triển khai tích cực với các hạng mục đầu tư lớn ở tiêu chuẩn quốc tế cao cấp về sản xuất dược phẩm, vaccine. Theo kế hoạch, nhà máy hoàn thành xây dựng năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và dự kiến thương mại hóa từ năm 2029, với mục tiêu cung ứng hàng chục triệu liều vaccine mỗi năm cho Việt Nam, tiến tới khu vực và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Ngô Chí Dũng cũng nhấn mạnh mong muốn dự án sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ hai nước, qua đó đảm bảo tiến độ và triển khai thành công, sớm đưa các vaccine chất lượng cao với giá thành thấp đến người dân trên cả nước. Thành công của dự án tại Việt Nam sẽ là tiền đề để vaccine của Sanofi “made in Việt Nam” tiếp cận với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu.

Ông Stephen Alix - Giám đốc thị trường quốc tế, ngành hàng Vaccine, Tập đoàn Sanofi cho biết Sanofi đánh giá cao những định hướng của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao và tăng cường năng lực tự cường của hệ thống y tế. “Thông qua dự án này, Sanofi mong muốn đóng góp thiết thực vào các mục tiêu của đất nước, và góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ sinh học ngày càng hiện đại tại Việt Nam”, ông Stephen Alix nói.

Đại diện Sanofi và VNVC trao Tuyên bố chung về hợp tác sản xuất 3 loại vaccine thế hệ mới quan trọng cho trẻ em và người lớn tại Việt Nam. Ảnh: VNVC

Trong khuôn khổ Diễn đàn, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin VNVC (Việt Nam) đã trao Tuyên bố chung, chính thức công bố ưu tiên sản xuất 3 loại vaccine thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn tại Nhà máy vắc xin và sinh phẩm VNVC.

3 loại vaccine được ưu tiên sản xuất gồm vắc xin 6 trong 1 với thành phần ho gà vô bào, vaccine cúm mùa và vắc xin não mô cầu. Đây là những loại vắc xin có nhu cầu sử dụng cao tại Việt Nam, được xác định thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định của Chính phủ. Các vắc xin giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm, có nguy cơ lây lan và tử vong cao đối với nhiều nhóm tuổi từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi. Theo lộ trình hợp tác, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á sản xuất các vaccine quan trọng này.

Hợp tác giữa Sanofi và VNVC là dấu ấn trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và Pháp ở lĩnh vực y tế, dược phẩm. Sự kiện này góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn theo Nghị quyết 57, 68 và 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, cụ thể trong lĩnh vực phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC tại Tây Ninh có vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 2.500 tỷ đồng, diện tích trên 26.000 m², công suất 120 triệu liều vaccine/năm. Dự án hướng tới chuẩn quốc tế WHO-GMP, EU-GMP, FDA-cGMP nhằm nghiên cứu, sản xuất vắc xin công nghệ cao. Theo kế hoạch, nhà máy hoàn thành xây dựng năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và dự kiến thương mại hóa từ năm 2029, với mục tiêu cung ứng hàng chục triệu liều vắc xin mỗi năm cho Việt Nam, tiến tới khu vực và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

TRÍ NHIÊN