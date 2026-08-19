Tri ân các thế hệ đi trước là trách nhiệm của thế hệ hôm nay

Sáng 18-8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương, trao tặng Huy hiệu Đảng, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo tình hình về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, tri ân xứng đáng nhất đối với các thế hệ đi trước là trách nhiệm và hành động của thế hệ hôm nay; trách nhiệm cao nhất đối với các thế hệ mai sau là tạo dựng nền tảng vững chắc và mở ra những điều kiện tốt đẹp hơn để tiếp tục đưa đất nước tiến lên. Với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng; sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, toàn quân; với trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới, sáng tạo của các thế hệ hôm nay, đất nước ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu đến năm 2045: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững vàng đi tới tương lai.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 5 đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Độc lập hạng nhì tặng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cũng tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

TTXVN