Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 1,5kg ketamine

Tang vật ma túy do cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Sáng 24-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Đồng Nai cho biết, vừa phối hợp công an các xã Gia Kiệm, Thống Nhất triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ nhiều đối tượng.

Trước đó, lực lượng công an phát hiện đường dây mua bán ma túy do N.H.T.L. (SN 1998, quê TPHCM) cầm đầu, vận chuyển ma túy từ TPHCM về các xã Gia Kiệm, Thống Nhất để tiêu thụ.

Ngày 16-6, lực lượng chức năng bắt quả tang H.M.Q. (SN 2007, trú xã Gia Kiệm) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Tang vật ma túy cơ quan công an thu giữ. Ảnh: CACC

Từ ngày 16 đến 19-6, lực lượng chức năng bắt giữ, đưa về làm việc 25 đối tượng. Trong đó, tạm giữ hình sự 9 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm; đưa 9 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; xử lý hành chính, đưa vào diện quản lý 7 đối tượng.

Công an thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 1,5kg ketamine, 47 gói ma túy dạng “nước vui” cùng nhiều tang vật liên quan.

PHÚ NGÂN