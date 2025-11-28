Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hơn 67.000 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao liên quan hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 33 bị can liên quan đến đường dây này. Công an xác định, số tiền giao dịch rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng.

Mở rộng chuyên án, ngày 27-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (TP Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, đường dây hoạt động với quy mô rửa tiền cực lớn, tổng giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu EUR, 1 triệu CAD.

Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng liên quan. Ảnh: CACC

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại nhiều tỉnh, thành. Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA