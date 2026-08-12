Nam bộ giảm mưa trong ngày 12 và 13-8

Thời tiết Nam bộ có xu hướng giảm mưa trong 2 ngày 12 và 13-8, sau đó mưa tăng trở lại từ ngày 14-8. Từ ngày 17 đến 21-8, khả năng xuất hiện mưa diện rộng, nhiều nơi mưa to.

TPHCM có thể mưa lớn những ngày tới. Ảnh minh họa

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn thông tin, trong ngày 12 và 13-8, dải hội tụ nhiệt đới ở Trung bộ nối với bão Dolphin suy yếu, hội tụ gió Tây Nam ở Nam bộ cũng giảm. Vì vậy, mưa tại Nam bộ có xu hướng giảm về mức độ và phạm vi.

Khu vực Tây Nam bộ, mưa chỉ còn xảy ra diện hẹp, chủ yếu là mưa nhỏ, cục bộ có mưa vừa. Khu vực Đông Nam bộ vẫn có các cơn mưa rào rải rác vào chiều tối. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, phía Bắc TPHCM và phía Bắc TP Đồng Nai có khả năng vẫn có mưa to.

Còn lại, hầu như các khu vực giảm mưa và gia tăng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 12 và 13-8 tại Nam bộ có xu hướng tăng, phổ biến 32-35 độ C.

Từ ngày 14 đến 15-8, mưa tại Nam bộ có khả năng tăng trở lại khi vùng hội tụ gió hình thành. Một số nơi có mưa vừa, mưa to. Khu vực Cà Mau và An Giang có khả năng xuất hiện mưa sớm.

Theo thông tin của Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 17 đến 21-8, khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Biển Đông, nối với các nhiễu động áp thấp trên biển. Gió mùa Tây Nam tăng cường và hội tụ gió mạnh có khả năng duy trì ở Nam bộ.

Theo đó, mưa có khả năng xảy ra trên diện rộng và liên tục trong nhiều ngày, với nhiều điểm mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, tại Hà Nội và khu vực Bắc bộ ngày 12-8 tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 13-8, nắng nóng còn xảy ra ở phần lớn Bắc bộ nhưng có xu hướng giảm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ ngày 14-8, nắng nóng có xu hướng dịu dần ở Bắc bộ, nhưng có khả năng tiếp tục kéo dài ở khu vực Trung bộ.

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