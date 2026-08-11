Cứu kịp thời ngư dân bị đứt cổ tay trên biển

Ngày 11-8, trong lúc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngư trường tại khu vực biển đặc khu Phú Quý, tàu KN466 nhận thông tin tàu cá KH-97689TS có ngư dân bị tai nạn lao động. Tàu KN466 nhanh chóng liên lạc qua kênh nghề cá A10, hướng dẫn thuyền viên chăm sóc y tế ban đầu và cơ động đến hỗ trợ.
Nạn nhân là ông H.T.S (sinh năm 1987, quê tỉnh Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá KH-97689TS, trên tàu có 9 thuyền viên.
Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, khi tàu cá đang hành nghề lưới rê tại vùng biển Nam Đông Nam Đặc khu Phú Quý, cách đảo khoảng 60 hải lý, tàu gặp sự cố máy lái. Trong lúc sửa chữa tàu, ông S. bị bánh lái đánh vào tay phải, gây đứt cổ tay, gãy xương cổ tay và mất nhiều máu, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê.
Thời điểm tiếp cận, biển động, gió cấp 5-6, sóng cao khoảng 2,5m, tầm nhìn hạn chế. Đến 14 giờ 30, tàu KN466 tiếp cận tàu cá, đưa ông S. sang tàu cấp cứu, nhanh chóng cầm máu, cố định cánh tay gãy và hồi sức. Sau sơ cứu, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt.
Đến 17 giờ 30 cùng ngày, tàu KN466 cập cảng Phú Quý, đưa ông S. đến Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý tiếp tục điều trị.