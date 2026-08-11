Cứu kịp thời ngư dân bị đứt cổ tay trên biển

Trong lúc sửa chữa sự cố máy lái trên tàu cá, thuyền trưởng H.T.S bị bánh lái đánh vào tay, đứt cổ tay, mất nhiều máu và rơi vào tình trạng hôn mê. Tàu KN466 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 4 khẩn trương tiếp cận, sơ cứu và đưa nạn nhân vào bờ điều trị.

Clip: Kịp thời cứu ngư dân bị đứt cổ tay khi đang lao động trên biển

Ngày 11-8, trong lúc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngư trường tại khu vực biển đặc khu Phú Quý, tàu KN466 nhận thông tin tàu cá KH-97689TS có ngư dân bị tai nạn lao động. Tàu KN466 nhanh chóng liên lạc qua kênh nghề cá A10, hướng dẫn thuyền viên chăm sóc y tế ban đầu và cơ động đến hỗ trợ.

Tiếp cận tàu cá có ngư dân gặp nạn

Nạn nhân là ông H.T.S (sinh năm 1987, quê tỉnh Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá KH-97689TS, trên tàu có 9 thuyền viên.

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, khi tàu cá đang hành nghề lưới rê tại vùng biển Nam Đông Nam Đặc khu Phú Quý, cách đảo khoảng 60 hải lý, tàu gặp sự cố máy lái. Trong lúc sửa chữa tàu, ông S. bị bánh lái đánh vào tay phải, gây đứt cổ tay, gãy xương cổ tay và mất nhiều máu, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê.

Đưa nạn nhân lên tàu KN466 để cấp cứu

Thời điểm tiếp cận, biển động, gió cấp 5-6, sóng cao khoảng 2,5m, tầm nhìn hạn chế. Đến 14 giờ 30, tàu KN466 tiếp cận tàu cá, đưa ông S. sang tàu cấp cứu, nhanh chóng cầm máu, cố định cánh tay gãy và hồi sức. Sau sơ cứu, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt.

Tổ cứu thương tàu KN466 nhanh chóng cầm máu, cố định cánh tay bị gãy và hỗ trợ hồi sức cho nạn nhân

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, tàu KN466 cập cảng Phú Quý, đưa ông S. đến Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý tiếp tục điều trị.

MẠNH THẮNG