Văn hóa ứng xử nhìn từ vụ “giang hồ mạng”

Ngày 7-8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã khởi tố TikToker Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky) và Hồ Văn Khoa về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Nguyễn Văn Hợi và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) bị khởi tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Điểm chung của 3 bị can là đều thuộc nhóm hiện tượng “giang hồ mạng”, sản xuất các nội dung lệch chuẩn, phô trương lối sống bạo lực và tài sản bất minh, nói đạo lý, chia sẻ cờ bạc hoặc livestream phản cảm... Trong đó, các hành vi phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác trên không gian mạng; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác hoặc tệ nạn xã hội... sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định 174/2026 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026).

Hành vi kéo băng nhóm chửi bới, thách thức hoặc phát sóng trực tiếp nội dung kích động bạo lực gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, có thể bị xử lý hình sự tương ứng với nhóm tội danh gồm: “Gây rối trật tự công cộng”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, “Làm nhục người khác” hoặc “Vu khống”.

Các lực lượng chức năng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xử lý nội dung rác trên mạng xã hội. Cùng với việc áp dụng Luật An ninh mạng, Nghị định 147/2024 được đưa vào thực thi nhằm buộc các nền tảng xuyên biên giới phải gỡ bỏ kênh vi phạm, triển khai xác thực tài khoản người dùng và kiểm soát chặt chẽ tính năng livestream.

Sự vào cuộc này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thế hệ trẻ trước nguy cơ xói mòn nhân cách và lệch lạc tư duy. Tuy nhiên, môi trường mạng chỉ thực sự an toàn khi pháp luật được thi hành nghiêm minh kết hợp sự nâng cao nhận thức, văn hóa ứng xử của người sử dụng.

HỒNG ANH