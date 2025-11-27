Trung tâm Giáo dục thường xuyên quản trị công nghệ Bình Dương: Không ngừng chuyển đổi số giáo dục

Trong bối cảnh chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ vào mọi lĩnh vực của đời sống, giáo dục - đào tạo đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới sâu rộng, đặc biệt là yêu cầu về nguồn nhân lực có tay nghề, thành thạo công nghệ và sở hữu tư duy linh hoạt. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quản trị Công Nghệ Bình Dương như một địa chỉ đào tạo gắn với “thực học - thực nghiệp”, kết hợp giữa giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng số.

Trao quyết định cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên quản trị công nghệ Bình Dương

Với cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo cập nhật theo nhu cầu thị trường lao động và định hướng liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, trung tâm mở ra cơ hội học tập suốt đời cho học viên và người lao động trong thời đại công nghiệp 4.0.

Từ dạy nghề đến giáo dục thường xuyên

Tiền thân của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp quản trị công nghệ Bình Dương là Trung tâm Dạy nghề quản trị công nghệ Bình Dương, được thành lập năm 2008 với nhiệm vụ đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho học viên và người lao động. Trải qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, trung tâm từng bước chuyển đổi mô hình hoạt động, trở thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Trung tâm Giáo dục thường xuyên quản trị công nghệ Bình Dương, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, linh hoạt của nhiều nhóm đối tượng.

Trong quá trình đó, đơn vị không chỉ mở rộng quy mô đào tạo mà còn liên tục điều chỉnh chương trình theo hướng tăng cường thực hành, tích hợp kỹ năng số, chú trọng kỹ năng mềm và tác phong công nghiệp. Việc được cho phép thành lập trung tâm GDTX gắn với GDNN giúp mô hình đào tạo tại đây trở nên mở hơn: học sinh vừa có thể hoàn thiện chương trình THPT hệ giáo dục thường xuyên, vừa được học nghề, rút ngắn khoảng cách từ ghế nhà trường đến môi trường làm việc thực tế.

Hệ sinh thái học tập đa dạng, gắn thực học với thực nghiệp

Nhằm tạo bước đột phá về môi trường học tập, năm 2021, trụ sở chính của trung tâm được khởi công xây dựng trên khu đất tại phường Phú Lợi, với đầy đủ không gian cho hoạt động học văn hóa, học nghề và sinh hoạt nội trú - bán trú. Công trình gồm hội trường 450 chỗ, 28 phòng học lý thuyết, 4 phòng thực hành vi tính, nhà xưởng nghề ô tô, phòng chăm sóc sắc đẹp - spa, phòng trang điểm thẩm mỹ, khu thực hành bếp - bar, khu ký túc xá khang trang dành cho học viên.

Trụ sở mới được thiết kế theo mô hình giáo dục mở, đa chức năng, nơi người học có thể “ở - học - trải nghiệm” trong cùng một không gian. Các phòng Lab máy tính cấu hình mạnh, thư viện mở, khu thảo luận nhóm, khu sinh hoạt chung và các xưởng thực hành đều được bố trí khoa học, kích thích tinh thần tự học và sáng tạo. Ký túc xá nội trú – bán trú vận hành theo nội quy chặt chẽ nhưng thân thiện, giúp học sinh rèn luyện nếp sống kỷ luật, kỹ năng tự lập, biết chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập xa nhà.

Không dừng ở việc “xây trường đẹp”, trung tâm xem cơ sở vật chất là nền tảng để xây dựng văn hóa học đường tích cực, nơi mỗi lớp học, mỗi xưởng nghề, mỗi không gian sinh hoạt đều góp phần định hình thái độ học tập nghiêm túc, tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm của người học.

Lễ cắt băng khánh thành trụ sở chính

Đào tạo gắn thực học - thực nghiệp, đậm dấu ấn chuyển đổi số. Điểm nổi bật trong mô hình đào tạo của Trung tâm là sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết cơ bản, thực hành nghề và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp. Trung tâm liên kết với Trường Cao đẳng Nghề TPHCM, Trường Cao đẳng Quốc tế TPHCM và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín, triển khai nhiều ngành nghề như Công nghệ Ô tô, Công nghệ Thông tin, Quản trị Mạng, Quản trị Doanh nghiệp, Kế toán, Chăm sóc Sắc đẹp, Thiết kế Đồ họa, Quản trị Nhà hàng - Khách sạn, Kỹ thuật Chế biến Món ăn... Học viên được thực hành trên thiết bị hiện đại, chương trình học đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp ngay trong quá trình đào tạo.

Song song với đổi mới chương trình, trung tâm xác định chuyển đổi số là trụ cột quan trọng trong quản lý và giảng dạy. Các khâu tuyển sinh, quản lý hồ sơ, học bạ, thời khóa biểu, điểm danh, quản lý nội trú - bán trú được từng bước số hóa, kết nối trên nền tảng quản trị chung. Học viên có thể tra cứu lịch học, kết quả học tập, thông báo trên môi trường trực tuyến; phụ huynh dễ dàng theo dõi quá trình rèn luyện của con em; giảng viên ứng công nghệ thông tin để giảng dạy, đánh giá và tương tác với người học hiệu quả hơn. Trung tâm đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% hoạt động học vụ và vận hành quản lý được triển khai trên môi trường số, hướng tới xây dựng “trường học thông minh” và “trường học hạnh phúc”.

Em Nguyễn Khánh Linh học viên nghề chăm sóc sắc đẹp chia sẻ, em chọn trung tâm vì muốn vừa hoàn thành chương trình THPT, vừa có nghề ổn định trong tay. “Môi trường học khang trang, thầy cô nhiệt tình và thời lượng thực hành nhiều giúp em tự tin hơn rất nhiều về nghề mình theo đuổi”.

Thầy Lê Thanh Phong, giảng viên khoa Công nghệ thông tin, cho biết việc trung tâm tăng cường thời gian thực hành, đưa các dự án, bài tập gắn với yêu cầu doanh nghiệp vào chương trình giúp học viên “vào việc nhanh”, không bỡ ngỡ khi đi làm.

Vững bước tương lai cùng thời đại số

Giai đoạn 2025-2030, trung tâm xác định ba trọng tâm chiến lược: nâng cao chất lượng đào tạo, triển khai chuyển đổi số toàn diện và tăng cường liên kết doanh nghiệp. Về chất lượng đào tạo, trung tâm tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình theo hướng mở, linh hoạt, tăng tỷ lệ thực hành, chú trọng kỹ năng sống, kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa và kỹ năng số. Đội ngũ giảng viên được chuẩn hóa về chuyên môn, phương pháp sư phạm, đồng thời được bồi dưỡng năng lực sử dụng công nghệ thông tin, khai thác kho học liệu số trong giảng dạy.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, trung tâm định hướng ứng dụng sâu rộng các nền tảng số và từng bước tiếp cận trí tuệ nhân tạo trong quản lý, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ người học. Hệ thống dữ liệu tập trung về học tập, rèn luyện và việc làm sau tốt nghiệp sẽ là cơ sở để phân tích, dự báo, từ đó điều chỉnh chương trình và hoạt động đào tạo cho phù hợp với nhu cầu thực tế. Mục tiêu không chỉ là “số hóa hồ sơ”, mà là hình thành một hệ sinh thái giáo dục thông minh - nơi dữ liệu đượckhai thác để phục vụ người học tốt hơn.

Cùng với đó, trung tâm đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp, xây dựng mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ, sản xuất... Doanh nghiệp được mời tham gia góp ý chương trình, xác định chuẩn đầu ra, tổ chức tham quan, thực tập và tuyển dụng học viên sau tốt nghiệp. Trung tâm hướng tới quy mô 800-1.000 học viên/năm, trở thành mô hình GDNN - GDTX tiêu biểu gắn kỹ năng số tại khu vực phía Nam, là địa chỉ uy tín của học sinh, phụ huynh và doanh nghiệp khi tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ, có tay nghề và thái độ làm việc nghiêm túc.

Dấu mốc mới trên hành trình đổi mới giáo dục. Ngày 15-11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên quản trị công nghệ Bình Dương đã khánh thành trụ sở chính và công bố quyết định cho phép thành lập, ra mắt trung tâm. Sự kiện là dấu mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực nhiều năm trong việc đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện mô hình đào tạo và khẳng định định hướng gắn giáo dục thường xuyên với giáo dục nghề nghiệp, kỹ năng số và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Với tầm nhìn dài hạn, chiến lược rõ ràng và đội ngũ giàu tâm huyết, trung tâm đang dần hoàn thiện vai trò “bệ phóng” cho thế hệ trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp. Trung tâm không chỉ trao cho người học kiến thức và tay nghề, mà còn bồi dưỡng tinh thần học tập suốt đời, năng lực thích ứng trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của kỷ nguyên số. Đó chính là đóng góp thiết thực của trung tâm vào công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam trong hiện tại và tương lai.

VĂN SƠN