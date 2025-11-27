Đồng Nai phát triển công nghiệp sinh thái, hướng tới tăng trưởng 2 con số

Đồng Nai là địa phương có khu công nghiệp (KCN) sớm nhất cả nước, hình thành từ năm 1963 với tên gọi Khu kỹ nghệ Biên Hòa. Đến nay tỉnh vươn lên trở thành địa phương có nhiều KCN nhất cả nước, hiện đang phát triển theo hướng công nghiệp sinh thái, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ mới. Phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với ông Vũ Ngọc Long, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Nai, xung quanh vấn đề này.

Cảng Phước An - cửa ngõ giúp hàng hóa Đồng Nai vươn ra biển lớn Ảnh: VĂN PHONG

PHÓNG VIÊN: Thưa ông, xin ông cho biết rõ hơn về định hướng để mở rộng không gian phát triển công nghiệp khi quỹ đất ở các KCN hiện hữu đang dần thu hẹp?

Ông VŨ NGỌC LONG: Hiện quỹ đất công nghiệp để sẵn sàng cho thuê ở các KCN hiện hữu (địa bàn tỉnh Đồng Nai cũ), đang dần thu hẹp. Vì vậy, tỉnh có định hướng mở rộng không gian phát triển, phấn đấu trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp theo xu hướng chuyển đổi xanh. Dựa trên các Nghị quyết, Chương trình hành động đã có…, chúng tôi xây dựng các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu mà ngành cần bám sát và thực hiện có hiệu quả mục tiêu chung của Đảng bộ tỉnh. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10-12%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng vào năm 2030, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP đạt 60-64% vào năm 2030, thương mại - dịch vụ đạt 25- 28%. Cùng đó, tỉnh sẽ khai thác hiệu quả các dịch vụ mới từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng Phước An để đẩy mạnh hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Thời gian tới, ngành Công thương tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các trung tâm thương mại lớn, chợ đầu mối nông sản gắn với hình thành các trung tâm dịch vụ logistics; thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp qua việc hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tại các vùng chuyên canh. Đáng chú ý, tỉnh sẽ sớm xây dựng đề án thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hàng không, công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip điện tử và trí tuệ nhân tạo; thiết bị tự động hóa và thiết bị công nghệ thông tin, nhất là phát triển các KCN sinh thái, KCN Netzero để thu hút các nhà đầu tư lớn trong không gian mới rộng lớn hơn.

Tỉnh Đồng Nai đang quy hoạch lại để đón làn sóng đầu tư mới, ông có thể chia sẻ thêm về lĩnh vực ưu tiên này?

Đồng Nai đang trong giai đoạn điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, việc mở rộng KCN, CCN đã được tính tới nhằm đón làn sóng đầu tư mới. Lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư như đã được tôi đề cập ở trên, quy mô các KCN, CCN phát triển theo đúng quy định của nhà nước về quy hoạch, đất đai, đầu tư, quản lý KCN, CCN, môi trường, cơ sở hạ tầng phục vụ và cuối cùng phải được tích hợp có hiệu quả trong Quy hoạch tỉnh.

Thưa ông, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng cao, Đồng Nai có chính sách nổi bật nào để hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước?

Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vai trò, đóng góp chung vào phát triển kinh tế - xã hội trong tổng thể vùng và quốc gia, không chỉ có sự cạnh tranh thuần túy mà có sự liên kết, bổ trợ hữu cơ trong vùng và cả nước. Ở góc độ thu hút đầu tư, mỗi tỉnh, địa phương lựa chọn mục tiêu cụ thể mà quy hoạch vùng, quốc gia đã xác định trước và có cơ chế điều phối liên vùng khi có sự điều chỉnh, cập nhật ở mỗi mục tiêu.

Tỉnh Đồng Nai có quy mô dân số đông, nền kinh tế lớn, có vị trí chiến lược quan trọng trong vùng Đông Nam bộ, tiếp giáp với TPHCM, nhưng vẫn chưa có cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, đất đai, hạ tầng giao thông nên rất cần cơ chế chính sách đặc thù để phát triển. Ngoài các cơ chế, chính sách chung của Trung ương đang áp dụng, tỉnh và ngành quan tâm đặc biệt tới công tác quy hoạch ngành, tích hợp trong và sau quá trình điều chỉnh Quy hoạch tỉnh. Trong tổng thể quy hoạch phát triển, ngành Công thương tỉnh đã nhắm tới các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ từng bước tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường.

Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển công nghiệp trong thời gian tới của Đồng Nai khi sân bay Long Thành, đường Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu hoàn thành và đi vào hoạt động?

Tiềm năng phát triển công nghiệp của Đồng Nai trong 5-10 năm tới rất lớn. Ngoài vai trò đầu tàu công nghiệp thuộc top 5 của cả nước, với vị thế địa lý và các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như sân bay Long Thành, đường Vành đai 3, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, Đồng Nai đang được kỳ vọng là trung tâm kinh tế của Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tham gia trong vai trò điều phối vùng nhằm kết nối Việt Nam với khu vực và quốc tế.

Hiện nay, Đồng Nai đang tập trung các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số cho cả nhiệm kỳ 2025-2030 và đáp ứng các chỉ tiêu cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

XUÂN TRUNG thực hiện