Trung tâm Hành chính - chính trị TPHCM đáp ứng nhu cầu làm việc cho 6.000 - 8.000 cán bộ, công chức, viên chức

UBND TPHCM vừa có tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính Thành phố theo phương thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính TPHCM sẽ được xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo UBND TPHCM, khi được hình thành, Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính Thành phố sẽ là tổ hợp Trung tâm Hành chính - chính trị mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Qua đó giảm sự phân tán trụ sở hành chính, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị và tạo điều kiện để tái bố trí, khai thác các trụ sở hiện hữu cho các mục đích công cộng, dịch vụ đô thị phù hợp theo quy hoạch.

Công trình nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công thông qua việc tổ chức bộ máy hành chính tập trung, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính theo quy trình thống nhất, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả.

Dự án có quy mô phục vụ nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000-8.000 cán bộ, công chức, viên chức. Theo UBND TPHCM, Trung tâm Hành chính - chính trị sẽ tiếp đón mỗi ngày khoảng 1.500-2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống "một cửa" hiện đại.

Trong khuôn viên công trình có nhà hát dự kiến khoảng 2.000 chỗ khi tổ chức các sự kiện. Công viên cảnh quan hồ trung tâm sẽ xây dựng những công trình công cộng và các công trình biểu tượng, như cụm công trình tượng đài Thống nhất, đài phun nước, khán đài. Quảng trường trung tâm thành phố quy mô sức chứa tối đa cho các kỳ lễ hội chính trị dự kiến khoảng 268.000 người, và lễ hội văn hóa khoảng 500.000 người.

Dự án có ranh giới phía Bắc giáp đường Tố Hữu; phía Tây giáp sông Sài Gòn; phía Nam giáp đường Mai Chí Thọ; phía Đông giáp đường Nguyễn Cơ Thạch. Dự án dự kiến được xây dựng trong 3 năm (2026-2028), có tổng mức đầu tư khoảng 29.591 tỷ đồng, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước;

Trong đó giá trị thanh toán bằng quỹ đất tương ứng khoảng 22.136 tỷ đồng, giá trị thanh toán bằng ngân sách thành phố tương ứng khoảng 7.455 tỷ đồng (dự kiến thanh toán trong vòng 3 năm kể từ thời điểm dự án quyết toán hoàn thành và bàn giao cho Nhà nước).

Theo UBND TPHCM, hiện nay hệ thống các cơ quan hành chính đang được bố trí phân tán tại nhiều địa điểm khác nhau với nhiều trụ sở đã xuống cấp, diện tích chật hẹp, hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hệ thống công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều công trình trụ sở hiện nay không chỉ là nơi làm việc mà còn là những di sản kiến trúc có giá trị lịch sử cao. Đây là những công trình biểu tượng với lối kiến trúc đặc trưng, cần được bảo tồn nghiêm ngặt. Tuy có giá trị thẩm mỹ cao, nhưng công năng làm việc bên trong các tòa nhà cũ thường khó tối ưu hóa cho các hệ thống công nghệ thông tin và quản trị số hiện đại. Sau quá trình sáp nhập, toàn bộ nhân sự công chức, viên chức của thành phố với hơn 8.000 người, đang tập trung tại các trụ sở cơ quan hiện hữu của khu vực TPHCM trước đây, do đó gây quá tải cục bộ trong việc bố trí không gian làm việc cho khối cơ quan chức năng nhà nước, đồng thời khó khăn trong việc nâng cấp hệ thống quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ. UBND TPHCM cho rằng việc đầu tư dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của Thành phố theo hình thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) là cần thiết và phù hợp với bối cảnh hiện nay.

THU HƯỜNG