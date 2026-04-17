Nhiều hoạt động lớn kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 692/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027).

Kế hoạch đưa ra các hoạt động trọng tâm cụ thể như hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng toàn diện, thống nhất và đồng bộ. Trong đó, trọng tâm là việc rà soát, sửa đổi các quy định tại Pháp lệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm bảo đảm các chính sách cho người có công đúng, đủ, kịp thời, nhân văn và sát thực tiễn.

Cũng theo kế hoạch, sẽ xây dựng Dự án công trình quốc gia ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng - dấu mốc kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang toàn bộ công trình ghi công liệt sĩ và 100% (52/52) trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng trên cả nước bảo đảm khang trang, tiện ích trong sinh hoạt; xây mới, nâng cấp, sửa chữa, nhằm cải thiện tốt nhất nhà ở cho người có công với cách mạng trên toàn quốc.

Đồng thời, phát động phong trào toàn dân chăm sóc, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ 100% thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; phong trào thanh niên tình nguyện tham gia chỉnh trang, sửa chữa, chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ đảm bảo "sáng - xanh - sạch - đẹp".

Cùng với đó, phát động, triển khai, công bố kết quả và tổng kết "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; phong trào vận động, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; phong trào chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Theo kế hoạch, sẽ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ trên toàn quốc; lễ vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Song song đó, tổ chức hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và thực hiện việc trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ; Triển lãm chuyên đề 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; tổ chức lễ kỷ niệm đặc biệt (cấp Nhà nước) kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tuyên dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc; tổ chức cầu truyền hình trực tiếp (phát sóng trên VTV1) giao lưu nghệ thuật đặc biệt tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng tại 6 điểm cầu: Hà Nội, TPHCM, Thái Nguyên, Quảng Trị, Điện Biên, An Giang.

LÂM NGUYÊN