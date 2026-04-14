Khảo sát dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm Hành chính TPHCM

Chiều 14-4, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM đã khảo sát về các dự án đầu tư công và đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), dự kiến trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND TPHCM.

Các đại biểu tham dự phiên khảo sát

Tại phiên khảo sát, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Trương Tấn Vũ cho biết, hệ thống trụ sở hành chính hiện đang phân tán, thiếu tính liên thông, chưa đáp ứng yêu cầu vận hành của một đô thị đặc biệt với quy mô dân số và nền kinh tế lớn nhất cả nước. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành của bộ máy nhà nước và gia tăng chi phí thời gian, giao dịch cho người dân và doanh nghiệp.

Trong khi đó, yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền đô thị hiện đại đang đặt ra những tiêu chuẩn hoàn toàn mới về không gian làm việc, hạ tầng kỹ thuật và khả năng kết nối. Việc hình thành một trung tâm hành chính tập trung, đồng bộ trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân.

Ngoài ra, trong cấu trúc đô thị hiện nay đang thiếu một không gian công cộng quy mô lớn, mang tính biểu tượng xứng tầm thành phố. Một đô thị trung tâm quốc gia, hướng tới tầm vóc khu vực và quốc tế, không thể thiếu một quảng trường trung tâm. Do đó, việc đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm là cần thiết.

Các dự án được đề xuất triển khai theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM Nguyễn Công Danh cho biết, Quảng trường Trung tâm và Trung tâm Hành chính TPHCM là biểu tượng của tầm nhìn phát triển. Do đó, Ban cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND TPHCM về việc triển khai dự án này. Song, điều cần thiết là phải xác định cụ thể quy mô sử dụng trung tâm, bao gồm số lượng cơ quan, đơn vị, nhân sự làm việc để tính toán diện tích sàn bảo đảm đáp ứng nhu cầu ổn định, tránh lãng phí. Phương án tổ chức giao thông phải được nghiên cứu đồng bộ, đáp ứng yêu cầu hoạt động đối nội, đối ngoại.

Tổng mức đầu tư phải được xác định chính xác, chi phí bảo đảm hợp lý. Về quỹ đất thanh toán hợp đồng BT cũng phải xác định rõ vị trí, diện tích, giá trị dự kiến, đặc biệt phải bảo đảm nguyên tắc ngang giá và có phương án xử lý khi có biến động giá, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

CẨM NƯƠNG - CHÂU VŨ