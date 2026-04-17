Truyền cảm hứng về một Việt Nam đổi mới và hội nhập

Sáng 17-4, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 4-2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (bên phải) tặng bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đại diện Đảng ủy Công an Trung ương nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

​Tại điểm cầu chính ở TPHCM, hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Bình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, thông tin chuyên đề “80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân và các hoạt động kỷ niệm”.

Đại biểu dự Hội nghị cũng được nghe Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cung cấp những phân tích sắc bén về tình hình thế giới hiện nay, dự báo những biến động và xác định nhiệm vụ trọng tâm về công tác ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn tới.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, phát biểu định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị các địa phương, đơn vị và đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống; tập trung tuyên truyền đậm nét về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

Cùng với đó, không ngừng đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để nâng cao nhận thức pháp luật và xây dựng “sức đề kháng” vững chắc cho người dân trước những loại tội phạm mới; đẩy mạnh tuyên truyền về các giải pháp kinh tế - xã hội của Chính phủ, đặc biệt là Kết luận số 14-KL/TW ngày 20-3-2026 về bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường nhiên liệu, năng lượng trong tình hình mới.

Ban Tổ chức phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII

Trong chương trình hội nghị, Ban Tổ chức đã phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XII.

Tại lễ phát động, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh tư duy đột phá: Thông tin đối ngoại không chỉ là “kể chuyện về Việt Nam” mà phải chuyển mình thành “truyền cảm hứng về một Việt Nam đổi mới”.

Đồng chí Phạm Tất Thắng phát biểu tại lễ phát động

​Điểm mới đặc biệt của giải thưởng năm nay nằm ở các yêu cầu cốt lõi, về: Khuyến khích giới trẻ, các KOLs (những cá nhân/chuyên gia có kiến thức chuyên môn, uy tín cao trong một lĩnh vực cụ thể) ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để quảng bá hình ảnh Việt Nam sinh động, hiện đại; các tác phẩm phải bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, thể hiện rõ khát vọng phát triển của dân tộc; huy động sự tham gia mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp - những “đại sứ” thương hiệu Việt trên toàn cầu, cùng kiều bào và bạn bè quốc tế.

​Giải thưởng lần thứ XII xét tặng các tác phẩm thuộc 8 hạng mục, từ báo chí truyền thống đến các sản phẩm số đa phương tiện và các sáng kiến thông tin đối ngoại.

Về đối tượng, giải thưởng không giới hạn đối tượng tham gia, từ các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước.

Các tác phẩm/sản phẩm dự giải được đăng tải, phát hành hoặc công bố trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2025 đến hết ngày 31-7-2026.

Địa chỉ nhận tác phẩm tại website chính thức: https://giaithuong.ttdn.vn.

Hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ: Vụ Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (số 6C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội).

Trước đó, trong chương trình chính thức của hội nghị, ngày 16-4, các đại biểu đã đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Tây Ninh; dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang Liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và Khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam; tham quan, nghiên cứu thực tế mô hình Trạm Công dân số tại TPHCM.

MẠNH THẮNG